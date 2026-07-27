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Дожити до 200 років: вчені розкрили головний секрет довголіття

Олексій Тесля
27 липня 2026, 01:50
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Головним обмежувальним фактором називають поступове накопичення випадкових змін у ДНК клітин.
старіння, довголіття
Вчені розповіли про те, як продовжити життя / Колаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Ви дізнаєтеся:

  • Тривалість життя могла б збільшитися приблизно до 150–190 років
  • Вразливими вважаються серце та мозок, оскільки їхні клітини практично не оновлюються

Навіть якщо медицина навчиться ефективно боротися зі старінням і більшістю вікових захворювань, людське життя, ймовірно, все одно матиме природну межу.

Згідно з результатами дослідження, у разі усунення майже всіх механізмів старіння середня тривалість життя могла б збільшитися приблизно до 150–190 років, пише Daily Mail.

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Головним обмежувальним фактором називають поступове накопичення випадкових змін у ДНК клітин. Організм здатний виправляти більшість подібних помилок, однак частина з них залишається і з часом порушує роботу тканин та внутрішніх органів.

Особливо вразливими вважаються серце та мозок, оскільки їхні клітини практично не оновлюються. На відміну від них, клітини шкіри та печінки постійно замінюються новими, що допомагає довше зберігати їхні функції.

Автори роботи зазначають, що мова не йде про неможливість продовження життя. Навпаки, розвиток технологій може значно збільшити його тривалість.

Однак навіть найсучасніші методи омолодження, ймовірно, не зможуть повністю усунути природні біологічні обмеження, через які людині навряд чи вдасться досягти безсмертя.

Чому деякі люди живуть понад 100 років: що з’ясували дослідники

Дослідники з’ясували, що головною особливістю довгожителів є не здатність долати важкі захворювання, а нижча ймовірність їхнього розвитку.

Аналіз показав, що серед людей, які відзначили 100-річний ювілей, серцево-судинні захворювання трапляються значно рідше. Так, інфаркт перенесли лише 12,5% довгожителів, тоді як серед людей у віці 80–89років цей показник становить близько 24%, що майже вдвічі вище.

Отримані дані свідчать про те, що ключову роль у довголітті може відігравати збереження здоров’я протягом життя та зниження ризику розвитку серйозних хронічних захворювань.

Раніше повідомлялося про те, кому судилося прожити понад 100 років. Коротка лінія життя на руці - про що попереджають хіроманти.

Як повідомляв Главред, раніше зазначалося, які 4 імена є довгожителями. Щасливчики та володарі унікальної життєвої долі.

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Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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