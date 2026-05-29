Сенсація з космосу: вчені натрапили на нову загадкову планету

Астрономи виявили нову екзопланету LHS 3844b, яка знаходиться на відстані близько 50 світлових років від Землі.

Ця планета унікальна: через приливну взаємодію з її зіркою одна сторона постійно освітлена, а протилежна занурена в темряву. На сонячній стороні температура сягає 1000 кельвінів, пише Science Alert.

Дослідники припускають, що поверхня LHS 3844b складається з магматичних порід, схожих на земний або місячний базальт — багату на магній і залізо лаву, що швидко застигла на планеті. Структура кори більше нагадує мантію Землі, ніж її тонку зовнішню оболонку.

Існують дві гіпотези формування поверхні. Перша говорить про те, що планета геологічно активна: її поверхня оновлюється за рахунок вулканічної діяльності. Друга вказує на те, що LHS 3844b — мертвий світ, покритий шаром реголіту, зруйнованого мільярдами років метеоритних ударів і космічною радіацією. Атмосфери, здатної захистити поверхню, у планети немає, а земної силікатної кори вона позбавлена.

"На LHS 3844b тектоніка плит, подібна до земної, швидше за все, відсутня або працює вкрай слабо. Ймовірно, води на планеті майже немає", — зазначають вчені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Про джерело: Science Alert Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідження вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.

