Анджеліна Джолі відреагувала на чутки про роман Бреда Пітта з відомою красунею

Джолі відреагувала на чутки про роман Пітта і Ратаковскі / instagram.com/emrata, ua.depositphotos.com

Після того, як в ЗМІ стали з'являтися чутки про роман голлівудського актора Бреда Пітта і американської моделі Емілі Ратаковскі, громадськість схвилювало, чи продовжить Анджеліна Джолі, колишня дружина Пітта, брати участь в його особистому житті.

Пара акторів подала на розлучення в 2016 році, і через три роки, протягом яких вони влаштовували гучні скандали, суд задовольнив їх заяву. Джолі отримала повну опіку над шістьма дітьми (троє своїх і троє усиновлених).

Людина, наближена до актриси, розповіла, якою була реакція Джолі на роман Пітта і Ратаковскі. У виданні Hollywood Life інсайдер заявив, що все, що відбувається в особистому житті Бреда залишає Анджеліну байдужою до тих пір, поки це не стосуватиметься її дітей.

"У той день, коли він прийде до неї і скаже, що планує познайомити когось з дітьми, вона зверне увагу на цю інформацію, але до тих пір його романи дійсно не представляють для неї ніякого інтересу", -повідомляє видання.

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