Зірці Гри престолів видалили частину мозку після двох аневризм: "Добре, що я можу говорити"

Емілія Кларк пережила операцію з видалення частини мозку / instagram.com/emilia_clarke

Британська акторка Емілія Кларк, яка завоювала всенародну любов і всесвітню популярність завдяки ролі Дейнеріс Таргаріен в епічному серіалі Гра престолів, розповіла, як це - жити без частини мозку.

Артистці було всього 25 років, коли вона пережила перший розрив аневризми, що призвело до крововиливу в мозок та інсульту. Через два роки ситуація повторилася. В інтерв'ю для видання Variety вона розповіла, що хірурги видалили їй частину мозку для одужання.

Кларк з хихотінням розповідає, що не шкодує про операцію: "Не вистачає зовсім маленького шматочка! Це завжди викликає у мене сміх... я подумала: "Що ж. Це те, хто ти є. Це мозок, який у тебе є". Так що немає сенсу постійно ламати голову над тим, чого там більше немає".

Зрештою Емілія вдячна долі за те, що вона може жити повноцінним життям і вважає шматочок свого органу зовсім невеликою платою за це.

"Добре, що я можу говорити, іноді навіть членороздільно, і жити своїм абсолютно нормальним життям без будь-яких наслідків. Я належу до дуже, дуже, дуже невеликої кількості людей, яким так пощастило", - заявляє Кларк.

читайте такожЧоловік Писанки назвав причину смерті телеведучої і розкрив діагноз

Раніше українська акторка і зірка телесеріалу Свати Анна Кошмал потрапила в лікарню - вона лягла під крапельницю, і подякувала медперсоналу за допомогу.

68-річна Лайма Вайкуле навпаки відчуває себе прекрасно: вона спростувала чутки про рецидив онкології, якою латвійська співачка перехворіла в кінці 80-их років.

Інші новини: