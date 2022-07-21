Зірці Гри престолів видалили частину мозку після двох аневризм: "Добре, що я можу говорити"

Два інсульти могли перетворити Емілію Кларк на овоч.
Британська акторка Емілія Кларк, яка завоювала всенародну любов і всесвітню популярність завдяки ролі Дейнеріс Таргаріен в епічному серіалі Гра престолів, розповіла, як це - жити без частини мозку.
Артистці було всього 25 років, коли вона пережила перший розрив аневризми, що призвело до крововиливу в мозок та інсульту. Через два роки ситуація повторилася. В інтерв'ю для видання Variety вона розповіла, що хірурги видалили їй частину мозку для одужання.
Кларк з хихотінням розповідає, що не шкодує про операцію: "Не вистачає зовсім маленького шматочка! Це завжди викликає у мене сміх... я подумала: "Що ж. Це те, хто ти є. Це мозок, який у тебе є". Так що немає сенсу постійно ламати голову над тим, чого там більше немає".
Зрештою Емілія вдячна долі за те, що вона може жити повноцінним життям і вважає шматочок свого органу зовсім невеликою платою за це.
"Добре, що я можу говорити, іноді навіть членороздільно, і жити своїм абсолютно нормальним життям без будь-яких наслідків. Я належу до дуже, дуже, дуже невеликої кількості людей, яким так пощастило", - заявляє Кларк.
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