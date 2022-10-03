Тоня Матвієнко розповіла про зради та інтим з Арсеном Мірзояном по інтернету

Тоня Матвієнко розповіла про особливості інтимного життя з Арсеном Мірзояном / instagram.com/tonya_matvienko

Пара українських співаків Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян зараз, як і багато інших українських родин, змушені жити далеко один від одного через війну: вона - у Великій Британії, він - у Києві.

Підтримувати відносини на відстані дуже непросто. Як артисти справляються з цим, Матвієнко розповіла Славі Дьоміну в інтерв'ю для Слава+.

Так Тоня зізналася, що розмови про інтимну близькість в перші місяці війни, аж до травня, навіть не піднімалися - емоційний стан подружжя був занадто пригнобленим. Потім їх розділила відстань.

"Це було вже ближче до травня, тому що точно про секс ми ці чотири місяці не думали взагалі. Я навіть у нього питала, він каже: "Я дивлюсь на себе в дзеркало - я вже в прищах, як малолєтка". Боже, він мене уб'є за це! Я кажу як є. Я дуже пишаюся і собою, і Арсеном, що ми це переживаємо і бережемо своє кохання. Тому що, блін, найголовніше, що ми зрозуміли на відстані - що ніякі концерти, ніякі гроші, альбоми... у нас цим шоу-бізнесом була голова забита все життя. Я он поправилася від стресу. Що кажуть люди. Все воно не має значення. От найголовніше в житті - це родина. І тому якщо ми це зараз із Арсеном загубимо, а з чим ми залишимося? Що мене буде радувати в цьому житті? Навіщо тоді це все?"- міркує Тоня.

Поклик плоті, за словами артистки, вони з Мірзояном втамовують в онлайн-режимі. "Так і спасаємося, що робити", - сміється Матвієнко.

Також вона заговорила про зради, адже багато чоловіків, залишившись в Україні наодинці, поки їхні дружини в евакуації, шукають розради в обіймах інших жінок. Для Матвієнко така ситуація - найстрашніша. "Про такі ситуації, коли жінка вимушена була поїхати за кордон із дитиною, і воно себе так, падло, поводить - це так жорстко, і це така зрада не фізична, а взагалі зрада в духовному сенсі... Якби зі мною так вчинив чоловік, я би, мабуть, просто тут померла від розриву серця", - заявила співачка.

Раніше українська співачка Настя Каменських показала фото, на якому видно, що вона зняла з безіменного пальця обручку. Артистку запідозрили в розставанні з Потапом.

Також Надя Дорофєєва розповіла про серйозну розмову, яка допомогла їй прийняти рішення і розірвати шлюб зі своїм першим чоловіком, українським співаком і коміком Володимиром Дантесом.

Інші новини: