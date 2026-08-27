У Кремлі згадали про ескалацію та зухвало пригрозили Україні - що сказали

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито реагує на українські атаки, але посилення бойових дій їй нібито не потрібне.

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У Кремлі цинічно пригрозили Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

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Кремль погрожує "жорсткою відповіддю" за удари по РФ

Пєсков заявив, що ескалація Москві "не потрібна"

За його словами, окупанти нібито й так просуваються вперед

У Кремлі вкотре пригрозили Україні "жорсткою відповіддю" за удари по території країни-агресора Росії та сказали, що Москва нібито змушена реагувати на українські атаки. Відповідну заяву зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Зокрема, він назвав масовані російські атаки "відповіддю" на українські удари по об'єктах у Росії.

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Крім того, Пєсков зухвало висловився, що Росії нібито навіть не потрібна військова ескалація проти України, адже буцімто окупанти "і так просувається вперед".

"Нам це (ескалація, - ред.) просто не потрібно, тому що ми все одно просуваємося вперед", - сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання про те, що Москва готується до посилення своїх ударів.

Мирні переговори з Росією можуть відновитися

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що делегації України та країни-агресора Росії можуть відновити переговори вже наступного місяця.

За його словами, пауза у переговорному треці може перерватися у вересні. Мова йде, найімовірніше, про зустріч українських, російських та американський переговірників.

"Ми його (переговорний трек, - ред.), дасть Бог, оживимо трошки. Усі побачать через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", - сказав він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, видання Atlantic Council писало, що війна проти України не завершиться доти, доки Володимир Путін не відмовиться від імперських амбіцій щодо Києва, а будь-яке переговорне врегулювання наразі неможливе.

Колишній спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог заявив, що війна в Україні найближчим часом не завершиться, адже російський диктатор Володимир Путін не планує зупиняти військові дії.

Водночас президент Володимир Зеленський сказав, що українська сторона разом із Сполученими Штатами та європейськими партнерами продовжує шукати варіанти припинення війни, незважаючи на заяви Росії про готовність продовжувати бойові дії.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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