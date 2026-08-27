Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Кремлі згадали про ескалацію та зухвало пригрозили Україні - що сказали

Марія Николишин
27 серпня 2026, 13:38
google news Підпишіться
на нас в Google
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито реагує на українські атаки, але посилення бойових дій їй нібито не потрібне.
У Кремлі згадали про ескалацію та зухвало пригрозили Україні - що сказали
У Кремлі цинічно пригрозили Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • Кремль погрожує "жорсткою відповіддю" за удари по РФ
  • Пєсков заявив, що ескалація Москві "не потрібна"
  • За його словами, окупанти нібито й так просуваються вперед

У Кремлі вкотре пригрозили Україні "жорсткою відповіддю" за удари по території країни-агресора Росії та сказали, що Москва нібито змушена реагувати на українські атаки. Відповідну заяву зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Зокрема, він назвав масовані російські атаки "відповіддю" на українські удари по об'єктах у Росії.

відео дня

Крім того, Пєсков зухвало висловився, що Росії нібито навіть не потрібна військова ескалація проти України, адже буцімто окупанти "і так просувається вперед".

"Нам це (ескалація, - ред.) просто не потрібно, тому що ми все одно просуваємося вперед", - сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання про те, що Москва готується до посилення своїх ударів.

Мирні переговори з Росією можуть відновитися

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що делегації України та країни-агресора Росії можуть відновити переговори вже наступного місяця.

За його словами, пауза у переговорному треці може перерватися у вересні. Мова йде, найімовірніше, про зустріч українських, російських та американський переговірників.

"Ми його (переговорний трек, - ред.), дасть Бог, оживимо трошки. Усі побачать через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", - сказав він.

У Кремлі згадали про ескалацію та зухвало пригрозили Україні - що сказали
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, видання Atlantic Council писало, що війна проти України не завершиться доти, доки Володимир Путін не відмовиться від імперських амбіцій щодо Києва, а будь-яке переговорне врегулювання наразі неможливе.

Колишній спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог заявив, що війна в Україні найближчим часом не завершиться, адже російський диктатор Володимир Путін не планує зупиняти військові дії.

Водночас президент Володимир Зеленський сказав, що українська сторона разом із Сполученими Штатами та європейськими партнерами продовжує шукати варіанти припинення війни, незважаючи на заяви Росії про готовність продовжувати бойові дії.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні війна Росії та України Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нова хвиля мобілізації в РФ у 2026 році: у розвідці назвали масштаби та терміни

Нова хвиля мобілізації в РФ у 2026 році: у розвідці назвали масштаби та терміни

14:21Війна
Росія атакувала торговий центр в Харкові: є загиблий, постраждали люди

Росія атакувала торговий центр в Харкові: є загиблий, постраждали люди

12:37Україна
Авто, банки та інші послуги: у Раді заявили про нові обмеження для ухилянтів

Авто, банки та інші послуги: у Раді заявили про нові обмеження для ухилянтів

12:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном - простий трюк врятує врожай

Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном - простий трюк врятує врожай

Змішування соди з перекисом водню — дивовижна користь домашнього засобу

Змішування соди з перекисом водню — дивовижна користь домашнього засобу

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туристів у лісі за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туристів у лісі за 43 с

Кому вересень 2026 принесе фінансовий успіх і запуск важливих проєктів — гороскоп

Кому вересень 2026 принесе фінансовий успіх і запуск важливих проєктів — гороскоп

Навіщо класти монету в морозилку: корисна порада перед відпусткою

Навіщо класти монету в морозилку: корисна порада перед відпусткою

Останні новини

14:36

"Не заслужена, не народна": чоловік Федишин обурився через звання для артистки

14:21

Нова хвиля мобілізації в РФ у 2026 році: у розвідці назвали масштаби та терміни

13:56

Тануть на очах: популярні голлівудські зірки стрімко втрачають вагу

13:55

Зірка "Гаррі Поттера" через 15 років знову зіграє свою культову роль

13:50

Серіал 2+2 "Пригоди козака Виговського" вийде на Netflix

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейціРосія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці
13:49

Як швидко відбілити та висушити тюль - що додати у пральну машину

13:38

У Кремлі згадали про ескалацію та зухвало пригрозили Україні - що сказали

12:58

Наталка Карпа опублікувала весільні фото та згадала про важке поранення чоловікаВідео

12:51

Головоломка із сірниками з дитинства, яка змушує добре подуматиВідео

Реклама
12:37

Росія атакувала торговий центр в Харкові: є загиблий, постраждали люди

12:23

Як пересадити півонії восени: покроковий посібник для садівниківВідео

12:22

Китайський гороскоп на завтра, 28 серпня: Півням — м’якість, Свиням — імпульс

12:12

Авто, банки та інші послуги: у Раді заявили про нові обмеження для ухилянтів

12:09

Мирні переговори з Росією: коли і в якому форматі може відновитися діалог

11:50

"Робокоп" повертається: стало відомо, хто зіграє головну роль у новому серіалі

11:44

Ці зірки не потребують червоної доріжки: ТЕТ допомагає собакам із притулку знайти родини

11:36

Як зробити домашній засіб для прибирання з рослини, яка росте в саду

11:24

Мох більше не з’явиться: один популярний напій може очистити все подвір’яВідео

11:14

Олена Зеленська "вигуляла" традиційний аксесуар за 12 тисяч гривень - деталі

10:58

Духовка відмиється легко і швидко: крутий трюк з водою розм'якшить забруднення

Реклама
10:45

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка біля човна за 37 с

10:40

РФ робить ставку на дешевші ракети: розкрито новий курс ударів по Україні

10:29

Атака на Київ: дрони РФ хаотично літають над столицею, лунають вибухиВідео

10:27

У РФ стало відомо про смерть зірки популярних серіалів

10:15

Росія била балістикою по Київщині: серед постраждалих дитина, горять склади

10:15

Через кілька годин після приїзду Гаррі: король зробив несподівану заяву

09:59

"Пробачте нас": Потап та Настя Каменських потрапили у гучний скандал через відеоВідео

09:57

Кроти з’явилися в саду не випадково: що їх приваблює і як прогнатиВідео

09:54

Гривня опиниться під подвійним тиском: що буде з курсом долара та євро

09:19

Україна знову збиває балістику РФ: скільки ракет сили ППО знищили вночі

09:03

Кетчуп в банці на зиму: найкращий рецепт домашнього соусу

09:00

Бронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересня

08:55

Приїзд "американських друзів" до України: Портников пояснив, що це означаєПогляд

08:39

"Кувалда" для Путіна: сенатор назвав терміни запровадження нових санкцій проти РФ

08:33

Росіяни готуються до захоплення двох великих міст: ISW назвав нову ціль ворога

07:49

Магнітна буря G2 накриває Землю: скільки триватиме майже 6-бальний шторм

07:31

У Києві вночі лунали вибухи, РФ завдала ударів дронами та балістикою: що відомо

06:48

РФ завдала удару дронами по Одещині: у порту пошкоджено цивільне судноФото

05:55

Аліна Гросу зробила рідкісне зізнання про чоловіка, якого приховує — деталі

05:31

Пожовклі віконні рами знову стануть білими: які два інгредієнти замінять дорогу хімію

Реклама
04:30

Час відпустити все зайве: чотири знаки зодіаку залишать "чорну смугу" позаду

04:08

Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном - простий трюк врятує врожайВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туристів у лісі за 43 с

03:36

Свинячі відбивні вийдуть соковитими та м’якими: який інгредієнт потрібно додати

03:03

Яку квітку не можна тримати вдома: застереження від фахівців фен-шуй

02:40

Кому вересень 2026 принесе фінансовий успіх і запуск важливих проєктів — гороскоп

01:31

РФ може вийти до Краматорська та Слов'янська до кінця року: військові оцінили ситуацію

00:25

Дрон у Лейпцигу міг використовуватися для зриву поставок зброї в Україну - розвідка США

26 серпня, середа
23:56

Зелений перець почне червоніти на очах: чим його потрібно полити

23:25

Чому Зеленський не підписав закон про "податок на OLX": Марченко пояснив

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини Дніпра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти