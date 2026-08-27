Росія атакувала торговий центр в Харкові: є загиблий, постраждали люди

В ОВА повідомили про жертву атаки на торговий центр.

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Внаслідок атаки у Харкові постраждали люди / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

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РФ атакувала Харків безпілотником

Під ворожий удар потрапив торговий центр

Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі

Країна-агресор Росія серед білого дня 27 серпня атакувала торгівельний центр в Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Ворог вдарив по Харкову бойовим дроном. Станом на 12:26 починає надходити інформація про постраждалих внаслідок удару. Їхня кількість і стан уточнюються.

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"Наразі відомо про трьох постраждалих, один з них у вкрай важкому стані", - повідомив Терехов о 12:32.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на 12:39 відомо про одного загиблого - 40-річного чоловіка. На місці працюють усі наші есктрені служби.

Оновлено: станом на 12:55 працівники ДСНС ліквідовують наслідки атаки РФ, а також проводиться евакуація людей. Усі служби працюють у посиленому режимі.

О 13:06 Синєгубов заявив, що кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 4.

Чим небезпечні удари РФ по торгових центрах

Главред писав, що за словами радника президента України з технологічних питань Сергія "Флеша" Бескрестнова, росіяни намагатимуться знищити великі торговельні центри України.

Найнебезпечніше те, що після сигналу повітряної тривоги на евакуацію може залишатися не більше двох хвилин. Це стосується як Києва, так і прифронтових територій.

Удари РФ по Харкову та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 23 серпня російський безпілотник атакував пасажирський електропоїзд, який прямував за маршрутом Лозова - Харків, на станції Лиманівка.

Раніше стало відомо, що 18 серпня Росія завдала удару по людному перехресті в Печенігах на Харківщині, в результаті чого загинули багато людей. Удар припав на місце, де розташовані пошта та магазини, а навколо - лише житлові будинки.

Напередодні, 6 серпня, окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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