Тануть на очах: популярні голлівудські зірки стрімко втрачають вагу

Хто із знаменитостей дедалі частіше викликає занепокоєння у шанувальників через різке схуднення та виснажений вигляд.

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Чому худнуть голлівудські зірки / колаж: Главред, скріншот із відео

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Хто з голлівудських зірок налякав фанатів хворобливою худорбою

Чому масове схуднення знаменитостей може бути небезпечним трендом

Голлівуд стрімко повертається до естетики "героїнового шику", що задавала тренди в 90-х і на початку нульових. Користувачі соціальних мереж публікують знімки Аріани Гранде, Дженни Ортеги, Демі Мур та інших селебріті, відзначаючи їхнє лякаюче схуднення. Главред розповість, хто зі світових знаменитостей перебуває в зоні ризику на думку шанувальників.

Аріана Гранде

Фанати співачки вже не перший місяць не можуть приховати хвилювання через її зовнішність. Процес помітної втрати ваги почався ще під час зйомок і рекламної кампанії фільму "Зла", а справжню бурю обговорень викликало відео на трек "Petal". Кадри кліпу показали весь масштаб катастрофи, адже на тілі виконавиці можна було перерахувати кістки.

відео дня

Сама Аріана запевняє аудиторію, що почувається чудово і перебуває в ідеальній формі. Проте одразу після завершення гастрольного туру артистка вирішила зробити перерву в кар’єрі й на деякий час піти в тінь.

Аріана Гранде - до і після схуднення / колаж: Главред, скрін з відео

Дженна Ортега

Зірка екранів, яка прославилася завдяки серіалу "Венсдей" та франшизі "Крик", опинилася в епіцентрі обговорень через різкі зміни у зовнішності. Приводом для нової хвилі занепокоєння стало нещодавнє інтерв’ю 23-річної актриси для журналу Esquire - шанувальники звернули увагу, що риси її обличчя стали надзвичайно гострими, а тіло виглядає хворобливо тендітним.

Хоча сама Дженна не заявляла про навмисне схуднення, вона згадала про суворі умови на початку своєї кар’єри, що змусило фанатів поглянути на ситуацію під іншим кутом. Як виявилося, в юності актриса могла відпрацювати цілий знімальний день без перекусу і навіть ковтка води.

Дженна Ортега - до і після схуднення / колаж: Главред, скрін з відео

Демі Мур

Поява 63-річної актриси на червоній доріжці премії Actor Awards викликала шквал коментарів у мережі. Для виходу у світ Демі обрала облягаючу чорну сукню з пишним контрастним шлейфом, однак увагу публіки привернуло зовсім не дизайнерське вбрання, а надмірна худорба артистки.

Судячи з відео з заходу, зірка втратила чимало кілограмів - крізь шкіру чітко видно кістки. Підписники в соцмережах відкрито називають її силует "скелетом" і закликають актрису не піддаватися небезпечним трендам.

Демі Мур - до і після схуднення / колаж: Главред, скріншот із відео

Емма Стоун

Актриса завжди відрізнялася витонченою статурою, але раніше вона зберігала природну й здорову м’якість. Однак у 2026 році ситуація змінилася: Емма почала буквально танути на очах, а кульмінацією обговорень стала її поява на лютневій церемонії BAFTA в Лондоні.

Стоун з’явилася на публіці в облягаючій чорній сукні з екстремальним декольте. Образ, задуманий як головний фурор вечора, лише оголив підозрілу худорлявість зірки: гострі плечові суглоби, випуклу грудну клітку та надто вузьку талію. Сама Емма не коментує раптові зміни у своїй зовнішності.

Емма Стоун - до і після схуднення / колаж: Главред, скріншот із відео

Шарліз Терон

Під пильну увагу інтернет-критиків потрапила й 51-річна Шарліз Терон. Під час масштабного промо-туру фільму "Одіссея" влітку актриса віддавала перевагу досить сміливим і відвертим образам - прозорим спідницям, кроп-топам та облягаючим фасонам.

Саме на цих знімках підписники розгледіли сильно випуклі ключиці та грудину. У соціальних мережах не вщухають суперечки щодо того, що кінодіва схудла заради відповідності новим стандартам.

Шарліз Терон - до і після схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Лілі Коллінз

Не залишилася поза увагою і 37-річна зірка "Емілі у Парижі". На відміну від попередніх зірок, Лілі вразила публіку не лише худорлявістю, а й сталевим пресом. Видно, що артистка серйозно займається своєю фізичною формою.

У підлітковому віці Лілі пережила важкий розлад харчової поведінки. Пізніше, у 2017 році, вона зіграла дівчину з анорексією у драмі "До кісток". Тоді Коллінз зізнавалася, що власне виснажене відображення вразило її, тому фанати благають зірку не повторювати помилок минулого.

Лілі Коллінз - до і після схуднення / колаж: Главред, скріншот із відео

Причина різкого схуднення зірок

Стрімке схуднення серед зірок у мережі все частіше пов'язують із популярністю, що накрила Голлівуд, препаратів, які дають миттєвий результат і дозволяють досягати межі нереалістичної худорлявості. Бодіпозитив зник з порядку денного так само швидко, як і з’явився, адже навіщо боротися зі стандартами, якщо відповідати їм стало простіше. У спробах утриматися в тренді знаменитості лише погіршують ситуацію, роблячи стандарти краси абсолютно недосяжними.

І поки в мережі продовжують жартувати, що поки звичайні люди намагаються вижити, багаті селебріті добровільно відмовляються від їжі, наслідки цього тренду є найсумнішими. І справа не лише в самих зірках, які сильно ризикують власним здоров’ям, а й у звичайних фанатах. Сліпа гонитва за новою недосяжною "нормою", яку продають знаменитості на червоних доріжках, може зруйнувати як фізичне, так і психічне здоров’я.

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Про персону: Аріана Гранде Аріана Гранде - американська співачка, актриса та одна з найвпливовіших поп-ікон сучасності. Вона відома своїм потужним вокалом, діапазоном у чотири октави, свистячим регістром та численними музичними хітами. Народилася 26 червня 1993 року в США. Гранде здобула широку популярність у підлітковому віці, зігравши роль Кет Валентайн у популярних серіалах телеканалу Nickelodeon "Вікторія-переможниця" та "Сем і Кет". Випустила цілу низку успішних альбомів (зокрема Yours Truly, Thank U, Next, Eternal Sunshine та експериментальний лонгплей Petal, що вийшов влітку 2026 року). Стала першою виконавицею, чиї треки одночасно посідали перші три сходинки хіт-параду Billboard Hot 100. Зіграла роль Глінди у великобюджетній екранізації знаменитого бродвейського мюзиклу "Зла" (Wicked). У серпні 2026 року завершує свій масштабний тур Eternal Sunshine Tour, після чого планує взяти тривалу перерву в кар’єрі та відійти від пильної уваги преси, щоб подбати про своє здоров’я.

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