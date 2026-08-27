"Робокоп" повертається: стало відомо, хто зіграє головну роль у новому серіалі

Про плани Amazon Prime зняти серіал за мотивами всесвіту "Робокопа" вперше стало відомо ще у 2022 році.

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Стало відомо, хто зіграє нового Робокопа / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Зйомки планують розпочати на початку 2027 року у Ванкувері

Сценаристом і шоуранером проєкту стане Пітер Око

Головну роль у новому серіалі за мотивами культової науково-фантастичної франшизи "Робокоп" отримав британський актор Ден Стівенс. Глядачам він відомий за фільмами "Красуня і чудовисько", "Неідеальний чоловік", "Ебігейл", "Ритуал", "Годзілла і Конг: Нова імперія", "Ідеальна зброя", а також серіалам "Абатство Даунтон" і "Легіон".

За інформацією Variety, Стівенс втілить образ загиблого військового героя, свідомість якого перенесуть у потужне роботизоване тіло. Технологічний гігант переконає місцеву владу використовувати створену машину для роботи в поліції міста.

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Сценаристом і шоуранером проєкту стане Пітер Око. У його фільмографії - такі серіали, як "Офіс", "Покинуті", "Елементарно", "Чорні вітрила" та "Мертві, як я".

Про плани Amazon Prime зняти серіал за мотивами всесвіту "Робокопа" вперше стало відомо ще у 2022 році. При цьому конкретні деталі виробництва з’явилися лише в липні 2026-го.

За даними ЗМІ, зйомки планують розпочати на початку 2027 року в канадському Ванкувері. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Передбачається, що кілька серій може зняти Джеймс Ван - режисер і продюсер, відомий за франшизами "Пила", "Астрал", "Закляття" та "Аквамен". Він також долучився до проєкту як один із його продюсерів.

Ден Стівенс / Фото: instagram.com/thatdanstevens

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Про франшизу: "Робокоп" Перша частина культової науково-фантастичної франшизи "Робокоп" вийшла на екрани в 1987 році. Режисером картини став Пол Верховен, а головну роль виконав Пітер Веллер. Сюжет переносив глядачів у футуристичний Детройт, де загиблого поліцейського Алекса Мерфі перетворюють на кіборга, поєднавши людську свідомість із роботизованим тілом. Однак корпорація, яка розробила програму, незабаром стикається з несподіваною проблемою: попри механічне тіло та запрограмовані функції, Робокоп зберігає людські риси й поступово починає усвідомлювати своє минуле. Фільм отримав високі оцінки критиків і мав успіх у прокаті. На хвилі популярності оригіналу творці випустили ще два продовження - у 1990 та 1993 роках. В обох стрічках Пітер Веллер знову зіграв головного героя. Крім того, всесвіт "Робокопа" отримав розвиток у кількох телесеріалах і мультсеріалах, а також у відеоіграх і коміксах. У 2014 році франшизу спробували перезапустити. На екрани вийшов новий "Робокоп", у якому роль кіборга-поліцейського виконав Юель Кіннаман. Режисером картини став бразилець Жозе Паділья. Однак фільм не зміг повторити успіх оригіналу: він отримав переважно неоднозначні оцінки та показав у прокаті скромніші результати, ніж розраховували його творці.

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