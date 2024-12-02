Зірку "Гаррі Поттера" оштрафували на 1.8 мільйона фунтів - подробиці

Руперт Грінт мав проблеми з податковою службою Великої Британії.

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Руперт Грінт новини - у Руперта Грінта проблеми з податками / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Руперт Грінт задекларував частину прибутку від поттеріани через фірму, єдиним акціонером якої є він сам

Податкова служба оскаржила декларацію артиста та зобов'язала сплатити його великий штраф

Історія про Гаррі Поттера, хлопчика, який вижив, принесла всесвітню славу та нечувані прибутки не лише її автору, британській письменниці Джоан Роулінг, а й акторам, які зіграли головні ролі в її екранізації. Однак великі прибутки - це не лише свобода дій, а й великі податки, про що постійно забуває Руперт Грінт, який втілив на екрані Рона Візлі.

Як повідомляє ВВС, ще у 2011-2012 роках артист отримав 4.5 мільйона фунтів стерлінгів від компанії-керівника його бізнес-справами. Єдиним акціонером компанії значиться сам Грінт. Ця сума в декларації була позначена, як "ймовірний залишковий дохід і бонуси", які Руперт отримав за поттеріану.

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Від цих 4.5 мільйона Грінт сплатив податок, як за приріст капіталу - 10%, тобто в декларації вказав цю суму, як дохід від основного капіталу, а не чистий прибуток. Податкова і митна служба 2019 року подала до суду на оскарження цієї декларації.

На думку представників служби, ці гроші є прибутком Руперта Грінта, а не накопиченням, і мають оподатковуватися іншим податком - на прибуток і державне страхування, який становить 52%. Суддя Гаррієт Морган задовольнила це клопотання, зазначивши, що 4.5 мільйона не були реалізовані Рупертом Грінтом, як дохід від його діяльності, належним чином. Тепер "Рон Візлі" повинен заплатити 1.8 млн фунтів стерлінгів (понад 95 млн гривень - прим. редактора).

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Хто такий Руперт Грінт? Руперт Грінт - англійський актор. Популярність йому принесла роль Рона Візлі в серії фільмів про Гаррі Поттера. Починаючи з 2002 року, Грінт почав працювати за межами франшизи про Гаррі Поттера ("Грім у штанях", "Уроки водіння", "Вишнева бомба", "Дика штучка"), повідомляє Вікіпедія. Продовжує розвивати акторську кар'єру і в наші дні ("У сніжному полоні", "Місячна афера", "Великий куш", "Дім із прислугою" та ін.).

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