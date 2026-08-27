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Авто, банки та інші послуги: у Раді заявили про нові обмеження для ухилянтів

Марія Николишин
27 серпня 2026, 12:12
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Держава готова діяти адміністративними обмеженнями замість силових методів, і торкнеться це двох категорій.
Авто, банки та інші послуги: у Раді заявили про нові обмеження для ухилянтів
Нові обмеження для військових у СЗЧ і ухилянтів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви нардепа:

  • Ухилянтам хочуть обмежити доступ до держпослуг
  • Під приціл потрапляють і військові, які пішли в СЗЧ
  • Йдеться про авто, банки та операції з майном

Наразі Верховна Рада працює над обмеженнями, які можуть застосувати щодо військових, які йдуть у СЗЧ, а також щодо чоловіків, які ухиляються від призову від початку повномасштабної війни. Про це заявив народний депутат України та член оборонного комітету ВР Олександр Федієнко в етері Еспресо.

"Нам треба щось зробити, аби зменшити цей розрив. І про ухилянтів, - це та частина людей, яка протягом повномасштабної війни не з’являється до центрів комплектування і не стає на облік", - розповів він.

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За його словами, найімовірніше ці дві категорії людей з урахуванням пропозицій, які були від попереднього міністра, матимуть "некомфортне життя" з погляду користування послугами, які надає держава.

"Можна обмежити купівлю-продаж, користування транспортним засобом, користування банківськими послугами. Всі ці послуги, які надає саме держава. Я не кажу про будь-які силові методи. Ламати двері, когось кудись тягнути - я сам не є прихильником цього", - зауважив Федієнко.

Він додав, що якщо в суспільстві є запит на справедливу мобілізацію, то проти людей, які від початку повномасштабної війни ухиляються від призову, державним інституціям доведеться запроваджувати непопулярні методи.

Чи може початись мобілізація жінок

Військовий аналітик Іван Тимочко заявив, що наразі основним ресурсом мобілізації залишаються чоловіки різних категорій, а їхній потенціал ще далеко не вичерпаний.

За його оцінкою, питання про можливий призов жінок могло б постати лише після проходження значної кількості інших мобілізаційних категорій.

"Питання мобілізації жінок - більше політичне. Але цю тему треба обговорювати саме з метою роз’яснення суспільству: перш за все у нас триває мобілізація чоловіків. Далеко не всіх категорій", - зауважив він.

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Як повідомляв Главред, народження дитини може стати самостійною підставою для відстрочки від призову: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15541, який пропонує не мобілізувати чоловіків протягом року з дня народження дитини.

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко заявив, що наразі триває обговорення нововведень, які стосуватимуться як призовного віку, так і самої системи мобілізації. Водночас він не уточнив, чи йдеться про підвищення призовного віку або зниження.

Керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко говорив, що в Україні восени можуть знову змінити правила мобілізації та бронювання, особливо якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію або посилить наступ.

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Про персону: Олександр Федієнко

Олександр Федієнко - колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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