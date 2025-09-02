"Пережили жах": син Костянтина Грубила розкрив шокуючі деталі свого поранення

Ярослав Грубич розповів, як отримав поранення на фронті

Ярослав Грубич - деталі поранення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Костянтин Грубич, Ярослав Грубич

Син телеведучого Костянтина Грубича Ярослав розповів, як отримав поранення, через яке втратив праву руку. У своєму Instagram він опублікував перше фото після доленосної операції, яке відправив сестрі.

У цивільному житті Ярослав працював оператором, режисером та відеографом, а після початку повномасштабного вторгнення документував війну Росії проти України. У червні 2025 року його мобілізували до лав Збройних Сил України, а вже в кінці липня Грубич отримав серйозне поранення на передовій.

Ярослав Грубич - перше фото після операції / фото: instagram.com, Ярослав Грубич

"Інколи я згадую все. Прокручую по деталях. Приліт, загиблих побратимів, перші крики "я 300", кров, шум після контузії і звисаючу руку на плечі... Пам'ятаю все", — написав у своєму дописі Ярослав.

За словами військового, він відправив перше фото після доленосної операції сестрі та опублікував фрагмент їхнього листування. Ярослав відмітив, що його близькі пережили не менш болісний період через невідомість і страх за нього.

"Рідні пережили жах, але я їм не дав впасти у відчай", — з гумором додав він.

Листування Ярослава Грубича з сестрою після поранення / фото: instagram.com, Ярослав Грубич

Попри втрату кінцівки, Ярослав переконаний, що життя не зупинилося. Його надихає пам’ять про полеглих побратимів і віра у майбутнє.

"Але життя є. Звісно, воно тепер не таке, як у середньостатистичної людини, але воно є. Комусь доля дає, у когось віднімає. Хтось загинув і нічого не відчуває, а хтось вижив і йде далі з відчуттям втрати і болю. І ніщо, ніхто нас не зробить сильнішими, ніж ми самі. Ніж наше налаштування, попри усе пережите. Заради пам'яті про тих, кого з нами більше нема і з надією про майбутнє. Бо життя - це і є наше краще сьогодні. Тому боремось", — підсумував Грубич.

Раніше Главред повідомляв, що Костянтин Грубич опублікував фото з старшим сином-військовослужбовцем, який втратив кінцівку на фронті. Телеведучий повідомив, що тепер у нього є мрія - щоб син отримав нову працюючу руку і продовжив працювати як оператор і креатор.

Також син Костянтина Грубича Ярослав розповів, що має багато планів на майбутнє після страшного поранення і втрати правої руки. Він подякував усім небайдужим за підтримку і опублікував нове фото.

Про персону: Констянтин Грубич Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

