"Важко це робити": Потап поскаржився на бюрократію в Україні

Український репер і продюсер Потап, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, не вважає себе емігрантом.
Як розповів утікач в інтерв'ю Дар'ї Вершиленко, він просто менше буває в Україні.
"Я завжди подорожував, завжди заробляв гроші за межами України, і для мене режим не змінився. Я просто менше буваю в Україні", - сказав Потап.
Також він підкреслив, що за час повномасштабної війни повертався в Україну 14 разів.
"Це непросто, але це непросто фізично. Тому що важко виїжджати. Просто фізично важко це робити, не кажучи вже про всякі бюрократичні моменти. Я давно працюю за кордоном, у мене система інтересів і бізнесів розвинена і тут, і в Америці теж, і в Європі, і в Арабських Еміратах", - додав артист.
Чутки про дитину Насті Каменських і Потапа
Нещодавно український продюсер і ведучий Люкс ФМ Євген Фешак заявив про те, що Настя Каменських уже народила дитину від втікача Потапа. З його слів, у пари є хлопчик, який живе в Іспанії, але подружжя це приховує. Також Настя і Потап раніше утримувалися від коментарів на цю тему.
Потап - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.
А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.
Про персону: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
