"Важко це робити": Потап поскаржився на бюрократію в Україні

Потап розповів скільки разів перетинав кордон.

https://glavred.net/stars/tyazhelo-eto-delat-potap-pozhalovalsya-na-byurokratiyu-v-ukraine-10694654.html Посилання скопійоване

Потап - виїзд з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Ви дізнаєтеся:

Потап дав нове інтерв'ю

Що він сказав про своє становище за кордоном

Український репер і продюсер Потап, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, не вважає себе емігрантом.

Як розповів утікач в інтерв'ю Дар'ї Вершиленко, він просто менше буває в Україні.

відео дня

"Я завжди подорожував, завжди заробляв гроші за межами України, і для мене режим не змінився. Я просто менше буваю в Україні", - сказав Потап.

Потап живе за кордоном / фото: instagram.com, Потап

Також він підкреслив, що за час повномасштабної війни повертався в Україну 14 разів.

"Це непросто, але це непросто фізично. Тому що важко виїжджати. Просто фізично важко це робити, не кажучи вже про всякі бюрократичні моменти. Я давно працюю за кордоном, у мене система інтересів і бізнесів розвинена і тут, і в Америці теж, і в Європі, і в Арабських Еміратах", - додав артист.

Чутки про дитину Насті Каменських і Потапа

Нещодавно український продюсер і ведучий Люкс ФМ Євген Фешак заявив про те, що Настя Каменських уже народила дитину від втікача Потапа. З його слів, у пари є хлопчик, який живе в Іспанії, але подружжя це приховує. Також Настя і Потап раніше утримувалися від коментарів на цю тему.

Дивіться відео інтерв'ю Потапа:

Потап / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Потап - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

Вас може зацікавити:

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред