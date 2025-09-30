'Сімпсони' повертаються на великі екрани: названо дату виходу фільму

Продовження "Сімпсонів у кіно" офіційно перебуває в роботі.

"Сімпсони" повертаються на великі екрани / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Fox

23 липня 2027 року - прем'єра фільму

Творці опублікували постер, на якому зображений фірмовий рожевий пончик

Кінокомпанія 20th Century зробила несподівану заяву для всіх любителів легендарної сімейки Сімпсонів. Зокрема, Гомер, Мардж, Барт, Ліза та Меггі скоро повернуться на великий екран після багаторічної перерви. Про це пише видання Variety.

Продовження "Сімпсонів у кіно" офіційно перебуває в роботі. Також творці розсекретили дату прем'єри майбутньої стрічки.

"Юху! 23 липня 2027 року Сімпсони йдуть у кіно з абсолютно новим фільмом", - зазначено на офіційній сторінці кінокомпанії 20th Century Studios в Instagram.

Творці опублікували постер, на якому зображено фірмовий рожевий пончик і слоган "Гомер повертається на секунди". Яким буде сюжет - поки невідомо.

Мультсеріал "Сімпсони" "Сімпсони" - американський анімаційний ситком, створений Меттом Грейнінгом для Fox Broadcasting Company. Мультсеріал являє собою сатиричне зображення американського життя, втілене сім'єю Сімпсонів, яка складається з Гомера, Мардж, Барта, Лізи та Меггі. Дія відбувається у вигаданому місті Спрінгфілд, образ якого висміює суспільство, західну культуру, телебачення і людську ситуацію. Повнометражний фільм під назвою "Сімпсони в кіно" було випущено 2007 року, він отримав визнання. Зокрема, тоді стрічка заробила 536 мільйонів доларів у світовому прокаті за бюджету в 75 мільйонів доларів.

