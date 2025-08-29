Жахливий персонаж: у Голлівуді знімають фільм про диктатора Путіна

Зняти картину про російського диктатора вирішив французький режисер Олів'є Ассайас.

Джуд Лоу зіграє Путіна в новому фільмі / Колаж Главред, фото скріншот, kremlin.ru

У мережі з'явився новий кадр із фільму "Кремлівський чарівник", де Джуд Лоу зіграє кремлівського диктатора і терориста Володимира Путіна.

Главред зібрав основні факти про те, яким буде кіно і чого очікувати від американської прем'єри про головного терориста світу, який планомірно знищує Україну.

Хто зіграє Путіна в новому фільмі

Зняти картину про російського диктатора вирішив французький режисер Олів'є Ассайас. Повідомляється, що режисер вирішив створити похмуро-комічний образ Володимира Путіна, якого зіграє голлівудський актор Джуд Лоу.

Фільм розповідає про сходження російського диктатора до влади в умовах пострадянського хаосу, якому допомагає різнобічний політтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) - вигаданий персонаж, натхненний реальним посередником Владиславом Сурковим.

Фільм, знятий Ассайасом і Еммануелем Каррером за мотивами бестселера Джуліано да Емполі 2022 року "Чарівник Кремля", має викликати бурхливі суперечки під час прем'єри на Венеційському кінофестивалі, особливо з огляду на те, що війна Росії з Україною все ще триває.

В інтерв'ю журналу Variety напередодні фестивалю Ассайас розповів, що уявляв собі "Чарівника Кремля" як дослідження основ "сучасного політичного світу", а не просто як "історію походження Путіна".

Він знає, що образ Путіна може викликати неоднозначну реакцію. Ассайас іронічно зазначає, що він "не перший і не останній, хто грає жахливих персонажів", наводячи як приклади попередніх робіт із героями, які мають проблеми з етикою, "Обличчя зі шрамом", "Хрещеного батька", "Носферату" і свій власний номінований на премію "Еммі" фільм "Карлос".

"Я завжди відчував, що в глибині душі це питання зла і його неоднозначності належить кінематографу і завжди належало йому", - каже він, цитуючи Альфреда Гічкока, який сказав, що чим успішніший лиходій, тим кращий фільм".

Як Джуд Лоу зіграв Путіна

Ассайас сказав, що Лоу "повністю перетворив і переосмислив (Путіна), зробивши його дуже переконливим", - каже Ассайас, зізнаючись, що був "вражений тим, наскільки Лоу потрібно було бути залученим і зрозуміти всі тонкощі персонажа, як найгірші, так і найменш найгірші, щоб домогтися потрібного результату".

"Він надсилав мені матеріали, знайдені в темних куточках інтернету, які мали стосунок до фільму, до сюжету, прояснювали той чи інший аспект нашої розповіді, і запитував мене про певні фрази, про двозначності тієї чи іншої ситуації", - каже Ассайас.

Де знімали фільм про Путіна

Найголовніше, "у жодній іншій країні не було місця, яке могло б уособлювати Кремль, ні літньої резиденції російського президента, ні Ново-Огарьово, його заміської резиденції", - каже Ассайас.

Він каже, що "Чарівник Кремля" демонструє таке розмаїття локацій і обстановки, що "якби ми не знімали в Латвії, нам довелося б знімати в п'яти, шести або семи різних країнах".

Путіна називають "жахливим персонажем" і "злом" / Фото kremlin.ru

Хто ще зіграє у фільмі про Путіна

Крім Джуда Лоу, який знімається в ролі Путіна, у фільмі також з'явиться Алісія Вікандер у ролі дружини Баранова Ксенії, яка кидається між прагненням до богемної свободи, багатства і впливу; та Вілл Кін у ролі реального покійного олігарха Бориса Березовського, колишнього союзника російського диктатора, який став критиком у вигнанні. У фільмі також беруть участь Джеффрі Райт і Том Старрідж.

Реакція на фільм в Україні

Режисера запитали в інтерв'ю, як на фільм можуть відреагувати в Україні. За його словами, коли команда знімала фільм, у нього було враження, що війна вже майже позаду, що все, ймовірно, заспокоїться, і що в якомусь сенсі, в політичному плані, фільм, можливо, трохи застарів на кілька років або місяців.

"Але насправді він зовсім не застарів. Ми зараз навіть краще розуміємо реальність того, що відбувається в Україні, ніж коли писали сценарій два роки тому", - сказав він.

