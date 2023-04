Про що не можна було говорити раніше: прем’єра спецпроєкту Комарова "Рік. За кадром" на 1+1

Цикл ексклюзивних інтерв’ю, які не потрапили до проекту "Рік", покажуть вже наступного тижня.

Спецпроєкт Дмитра Комарова "Рік. За кадром" / Прес-служба

28 квітня о 21.45 на каналі 1+1 Україна відбудеться прем'єра спецпроекту Дмитра Комарова "Рік. За Кадром".

У ньому журналіст покаже повні версії інтерв’ю з найвпливовішими військовими керівниками України та розкриє ще більше досі невідомих подробиць, про які не можна було говорити раніше.

"До фільму "Рік" потрапила частина відзнятого матеріалу. Щось не увійшло з міркувань безпеки, а щось – просто не вмістилось у хронометраж. Як журналіст я розумію цінність цих матеріалів. Якщо в мирні часи інтерв’ю військового керівництва держави швидко втрачають актуальність, то під час війни кожне слово та кожна відповідь закарбовується в історії. Мій обов’язок показати ці інтерв’ю повністю. І тепер це вже можна зробити", – прокоментував Дмитро Комаров.

У проєкті покажуть повні версії інтерв’ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Головою ГУР Кирилом Будановим, Міністром оборони Олексієм Резніковим, Головою Служби безпеки Василем Малюком, а також Президентом Володимиром Зеленським.

Як вдалося організувати таке інтерв’ю з Президентом? Що може змусити Кирила Буданова плакати? Як Олексій Резніков літав до Білорусі на перемовини з росією, розуміючи, що може не повернутися? Ці та інші відповіді глядачі почують з перших вуст в спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Не пропустіть прем’єру 28 квітня о 21:45 на 1+1 Україна.

Авторський проєкт "Рік" Дмитра Комарова став найбільш обговорюваним документальним проєктом за останній рік. Згадки про нього з’являлись у найвідоміших виданнях світу: The Times, Daily Mail, The independent, New York Post, The Telegraph та інших. Прем’єра, що відбулась у річницю повномасштабного вторгнення на 1+1 Україна, отримала високі рейтинги. Загальна частка телеперегляду на телеканалі 1+1 Україна та у марафоні Єдині новини склала 26,6% за аудиторією 18-54 (50+) та 24,5% за аудиторією 4+ (50+). Охоплення – 1,77 млн за аудиторією 4+ (50+) та 712 тисяч глядачів за аудиторією 18-54 (50+). На YouTube фільм подивились більше 13 мільйонів разів. Проект було перекладено англійською, іспанською, португальською та французькою мовами. Нещодавно Дмитро Комаров повідомив, що триває робота над перекладами на інші мови.