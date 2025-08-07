Кримінальні фільми на реальних подіях: топ-5 нових релізів

Додайте ці серіали до свого списку перегляду: "Удавання", "Чорний птах", "Неймовірне", "Під мостом" і "Американська історія злочинів".

найкращі кримінальні фільми / Колаж Главред, фото скріншот Imdb

Від місця злочину до зали суду та емоційних моментів між ними - ці стрімінгові серіали переносять нас у зворушливі історії, що базуються на захопливих реальних подіях.

Додайте ці серіали до свого списку перегляду: "Удавання", "Чорний птах", "Неймовірне", "Під мостом" і "Американська історія злочинів".

"Удавання"

Діді Бланшар надмірно опікується своєю донькою Джипсі, яка намагається вирватися з токсичних стосунків із матір'ю. Прагнення Джипсі до незалежності відкриває скриньку Пандори, сповнену таємниць, що зрештою призводить до вбивства.

Де дивитися "Удавання" - стримінгова платформа HULU.

"Удавання" дивитися онлайн / Фото скріншот

"Чорний птах"

Джиммі Кін засуджений до 10 років позбавлення волі у в'язниці загального режиму, але він укладає угоду з ФБР, щоб потоваришувати з підозрюваним серійним вбивцею. Щоб знайти тіла вісімнадцяти жінок, Кіну потрібно домогтися зізнання від Ларрі Голла.

Де дивитися "Чорного птаха" - Apple TV

Чорний птах постер / Фото Imdb

"Під мостом"

Чотирнадцятирічна Ріна Вірк пішла до друзів на вечірку і не повернулася додому. У жорстокому вбивстві звинуватили сімох дівчаток-підлітків і хлопчика.

"Під мостом" - новий реліз / Скріншот

Де дивитися "Під мостом" - стрімінгова платформа HULU.

4. "Неймовірне"

Підлітка звинувачують у брехні про те, що його зґвалтували, але двоє детективів ідуть по його сліду та розслідують правду.

"Неймовірне" - дивитися онлайн / Скріншот

Дивитися на Netflix

5. Американська історія злочинів

Серіал-антологія, присвячена найгучнішим злочинам і злочинцям Америки. "Американська історія злочинів" розповідає про епічні події в історії Америки.

Американська історія злочинів - серіал / Скріншот

