Кримінальні фільми на реальних подіях: топ-5 нових релізів

Від місця злочину до зали суду та емоційних моментів між ними - ці стрімінгові серіали переносять нас у зворушливі історії, що базуються на захопливих реальних подіях.
Додайте ці серіали до свого списку перегляду: "Удавання", "Чорний птах", "Неймовірне", "Під мостом" і "Американська історія злочинів".
"Удавання"
Діді Бланшар надмірно опікується своєю донькою Джипсі, яка намагається вирватися з токсичних стосунків із матір'ю. Прагнення Джипсі до незалежності відкриває скриньку Пандори, сповнену таємниць, що зрештою призводить до вбивства.
Де дивитися "Удавання" - стримінгова платформа HULU.
"Чорний птах"
Джиммі Кін засуджений до 10 років позбавлення волі у в'язниці загального режиму, але він укладає угоду з ФБР, щоб потоваришувати з підозрюваним серійним вбивцею. Щоб знайти тіла вісімнадцяти жінок, Кіну потрібно домогтися зізнання від Ларрі Голла.
Де дивитися "Чорного птаха" - Apple TV
"Під мостом"
Чотирнадцятирічна Ріна Вірк пішла до друзів на вечірку і не повернулася додому. У жорстокому вбивстві звинуватили сімох дівчаток-підлітків і хлопчика.
Де дивитися "Під мостом" - стрімінгова платформа HULU.
4. "Неймовірне"
Підлітка звинувачують у брехні про те, що його зґвалтували, але двоє детективів ідуть по його сліду та розслідують правду.
Дивитися на Netflix
5. Американська історія злочинів
Серіал-антологія, присвячена найгучнішим злочинам і злочинцям Америки. "Американська історія злочинів" розповідає про епічні події в історії Америки.
