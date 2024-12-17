Два українські фільми - у списку найкращих картин року за версією кіноінституту Британії

Фільми обирали на основі опитування 118 кіноекспертів із різних країн. До списку найкращих кінострічок увійшли 384 фільми.

https://glavred.net/movies/dva-ukrainskih-filma-v-spiske-luchshih-kartin-goda-po-versii-kinoinstituta-britanii-10623140.html Посилання скопійоване

Два українські фільми - у списку найкращих картин року / колаж: Главред, фото: скріншот із трейлерів

Ви дізнаєтеся:

Сюжет фільму "Ти - Космос"

Про що фільм "Мирні люди"

Британський інститут кінематографії (BFI) заніс два українські фільми до списку найкращих у 2024 році. Цими кінокартинами стали "Ти - Космос" Павла Острікова та "Мирні люди" Оксани Карпович. Список картин було оприлюднено на сайті BFI.

Фільми обирали на основі опитування 118 кіноекспертів із різних країн. До списку найкращих кінострічок увійшли 384 фільми.

Зокрема, у центрі сюжету фільму "Ти - Космос" український колишній далекобійник Андрій Мельник, який виявився останньою людиною у Всесвіті після вибуху на Землі. Він разом із другом-роботом вирушає у вільний космос і живе своє рутинне життя, поки на зв'язок не виходить француженка Катрін. Тоді мандрівка головного героя концентрується на пошуках тієї самої дівчини і потребує великих зусиль, щоб перетнути всю галактику. Прем'єра дебютної стрічки режисера Павла Острікова відбулася 7 вересня на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Тоді фільм назвали одним із найкращих проєктів в Україні у 2024 році.

"Стрічка "Ти - Космос" створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно та компанією ForeFilms у копродукції України та Бельгії", - пишуть на сайті Держагентства.

Дивіться трейлер фільму "Ти - Космос"

До списку також потрапила кінострічка режисерки з України Оксани Карпович спільного виробництва Канади, Франції та України "Мирні люди", у якій ідеться про наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Стрічка протиставляє два світи: світ українців, які борються за свою свободу, і світ російських окупантів, які приносять руйнування і смерть. Фільм є потужним свідченням злочинів російської армії і водночас викликає співчуття до простих росіян, які стали заручниками пропаганди.

Дивіться трейлер фільму "Мирні люди"

Світова прем'єра відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі, а фільм також потрапив до кваліфікаційного списку категорії "Повнометражний документальний фільм" премії "Оскар".

Британський інститут кіномистецтва обрав також до переліку дві роботи російських режисерів: Still Free Вадима Кострова та "Казка" Олександра Сокурова.

Інші новини:

Що таке Британський інститут кінематографії (British Film Institute) Британський інститут кінематографії (British Film Institute) - одна з найавторитетніших культурних організацій у світі, яка опікується збереженням, популяризацією та розвитком кіномистецтва. Інститут заснований 1933 року і відіграє провідну роль у світовому кіно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред