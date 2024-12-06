Три українські фільми потрапили до лонгліста премії "Оскар-2025": що це за стрічки

До лонгліста претендентів у номінації "Найкращий зарубіжний фільм" увійшли стрічки, що відображають нинішні реалії та унікальну історію України.

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Три фільми українських режисерів претендують на Оскар / колаж: Главред, фото: facebook.com/ukraine.oscars, Вікіпедія

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Назви конкретних трьох фільмів-претендентів

Коли кіноакадеміки оголосять короткий список претендентів

Американська кіноакадемія оприлюднила лонглист претендентів на престижну премію "Оскар-2025". Цю інформацію підтвердила пресслужба Держкіно України.

До офіційного списку зі 169 кінострічок увійшли три українські фільми.

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До лонгліста в номінації "Найкращий зарубіжний фільм" включено:

"Ля Палісіада" - режисер Пилип Сотниченко. Фільм переносить у 1996 рік, коли Україна тільки починала свій шлях як незалежна держава. Сюжет обертається навколо детектива і судового психіатра, який розслідує загадкове вбивство міліціонера. "Порцелянова війна" - стрічка про харківських художників-керамістів, які залишилися у своєму місті під час війни. Герої борються зі страхом і ворожою навалою, зберігаючи мистецтво і людяність. "Мирні люди" - режисер Оксана Карпович. Фільм поєднує радіоперехоплення розмов російських окупантів із сім'ями з візуальним зображенням руйнувань, принесених війною.

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук сформує короткий список і представить його 17 грудня. Потім журі проголосують за 5 остаточних номінантів у кожній категорії, вони стануть відомі 17 січня 2025 року.

Церемонія нагородження переможців "Оскар-2025" року відбудеться 3 березня в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.

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Що таке нагорода "Оскар"? "Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer 1927 року. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

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