Три українські фільми потрапили до лонгліста премії "Оскар-2025": що це за стрічки

Коротко:
- Назви конкретних трьох фільмів-претендентів
- Коли кіноакадеміки оголосять короткий список претендентів
Американська кіноакадемія оприлюднила лонглист претендентів на престижну премію "Оскар-2025". Цю інформацію підтвердила пресслужба Держкіно України.
До офіційного списку зі 169 кінострічок увійшли три українські фільми.
До лонгліста в номінації "Найкращий зарубіжний фільм" включено:
- "Ля Палісіада" - режисер Пилип Сотниченко. Фільм переносить у 1996 рік, коли Україна тільки починала свій шлях як незалежна держава. Сюжет обертається навколо детектива і судового психіатра, який розслідує загадкове вбивство міліціонера.
- "Порцелянова війна" - стрічка про харківських художників-керамістів, які залишилися у своєму місті під час війни. Герої борються зі страхом і ворожою навалою, зберігаючи мистецтво і людяність.
- "Мирні люди" - режисер Оксана Карпович. Фільм поєднує радіоперехоплення розмов російських окупантів із сім'ями з візуальним зображенням руйнувань, принесених війною.
Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук сформує короткий список і представить його 17 грудня. Потім журі проголосують за 5 остаточних номінантів у кожній категорії, вони стануть відомі 17 січня 2025 року.
Церемонія нагородження переможців "Оскар-2025" року відбудеться 3 березня в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.
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Що таке нагорода "Оскар"?
"Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer 1927 року. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".
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