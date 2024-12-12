Зірка "Памфір" Яцентюк в "Аргументі кіно" розповів, як знімали одну з найважчих сцен у фільмі - еротичну

Щосуботи на телеканалі 1+1 Україна показують культову кінокласику та гучні прем’єри.

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Олександр Яцентюк розповів, як в Памфірі знімалась еротична сцена / колаж: Главред, фото: Пресслужба

14 грудня о 23:00 в "Аргументі кіно" на телеканалі 1+1 Україна глядачі побачать художній фільм "Памфір" – одну з найяскравіших українських кінопрем’єр останніх років. Стрічка, що здобула міжнародне визнання, розповідає про родинні зв’язки, відповідальність за власний вибір та наслідки, а також про боротьбу за щастя.

"Памфір", режисером якого виступив Дмитро Сухолиткий-Собчук, була вперше представлена на 75-му Каннському кінофестивалі 2022 року у програмі "Двотижневик режисерів" і отримала схвальні відгуки критиків та глядачів. Стрічка отримала головний приз міжнародного кінофестивалю в Каїрі, гран-прі Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", стала учасницею багатьох міжнародних кінофестивалей. "Памфір" названо у числі найкращих фільмів 2023 року за версією британського The Guardian.

Ця історія – не просто кіно, а багатошаровий культурний продукт, що розкриває життя на українському прикордонні через призму сімейних конфліктів та традицій. У фільмі використано автентичні ритуали й фольклорні мотиви, які роблять його унікальним явищем у сучасному кінематографі.

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До студії "Аргументу кіно" до Єгора Гордєєва завітав виконавець головної ролі, актор Олександр Яцентюк. У розмові він так описав, про що цей фільм: "Це скоріше сімейна, ніж кримінальна драма. Це історія про батька і сина. Про нерозривні стосунки, які, на жаль, є не в багатьох сім’ях. Люди можуть довіряти один одному незалежно від віку. У зніманні мені допоміг особистий досвід спілкування з сином".

Єгор Гордєєв зазначив, що "Памфір" – це перше українське кіно "з найбільш органічною еротичною сценою". І що він не пам’ятає більше українських стрічок, де було б так "натуралістично, без ханжества, показана еротично історія любові, пристрасті чоловіка і жінки".

"Я не впевнений, що можу про це говорити без акторки Соломії Кирилової, але там була пророблена робота з боку режисера. Коли ти роздягаєшся догола, а навколо тебе 60 чоловік стоїть, то це занадто… Були певні моменти, які ми попередньо проговорили з Соломією. Підготовлювали себе до цієї сцени. Було декілька дублів (і це найважче), бо ти хочеш, щоб все зняли за раз. В день зйомок, а ти вже знайомий з партнеркою, тобі вже набагато легше, якийсь великий вантаж злітає", - розповідає Олександр Яцентюк.

Ведучий зауважив, що роллю головного героя Леоніда в цій стрічці Яцентюк поставив велику планку. А що далі? Які плани?

"Треба вміти обнулятися. "Памфір" – це чудова історія. Але я відношуся до тих акторів, які б хотіли скинути, обнулитися і не тягнути далі той шлейф "Памфіру", а кидати собі нові виклики. Хочеться відкривати якісь інші грані. Наприклад, піти в комедію. В залежності від матеріалу, я, мабуть, погодився б на якусь жіночу роль. Або роль з ЛГБТ-тематики. Для мене немає табу. Вся річ в матеріалі", - розповідає Олександр Яцентюк.

Дивіться фільм "Памфір" 14 грудня о 23:00 на телеканалі 1+1 Україна в "Аргументі кіно".

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