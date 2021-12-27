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Помер режисер "Гострих предметів" і "Великої маленької брехні"

27 грудня 2021, 09:21

Жан-Марк Валле помер у власному житлі в канадському місті Квебек на 59-му році життя. Причини його смерті на даний момент ще невідомі.

Валле
Жан-Марк Валле / Reuters

Відомий голлівудський режисер Жан-Марк Валле помер у своєму будинку в місті Квебек (Канада) у віці 58 років. Про це повідомляє спеціалізований портал Variety.

Причини його смерті не відомі.

Жан-Марк Валле народився в Монреалі в 1963 році. Там же здобув профільну освіту в Університеті Квебека. Свою кар'єру він почав зі зйомок короткометражних фільмів і відеокліпів. А дебютний повнометражний фільм "Чорний список" Валле випустив в 1995 році.

Найбільше Валле був відомий драматичним фільмом "Далласький клуб покупців" 2013 року. Кіно було номіновано на "Оскар", а виконавці головних ролей, актори Меттью Макконахі і Джаред Лето, нагороду цю отримали.

Жан-Марк Валле також відомий роботою в якості режисера над першим сезоном серіалу "Велика маленька брехня" (2017), а також міні-серіалом "Гострі предмети" (2018) для каналу НВО за однойменним романом Джилліан Флінн.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Росії у віці 77 років помер знаменитий російський і радянський режисер Сергій Соловйов.

Найбільшу популярність йому принесли фільми "Асса", "Асса-2" і "Анна Кареніна" і фільм "Чорна троянда – емблема печалі, червона троянда – емблема любові".

viber
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