Як зробити рушники м'якими та пухнастими: експерти дали поради

Віталій Кірсанов
9 вересня 2025, 19:52
76
Найчастіша причина появи затхлого запаху на рушниках - неправильне сушіння.
Як зробити рушники м'якими та пухнастими
Як зробити рушники м'якими і пухнастими / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Советы для дома"

Ви дізнаєтеся:

  • Чому рушники стають жорсткими
  • Як зробити жорсткі рушники м'якими

Перш ніж знову купувати нові рушники, спробуйте реанімувати старі, щоб вони знову виглядали і пахли як нові. Навіть нещодавно куплені рушники можуть швидко набути неприємного запаху, який говорить про те, що їх потрібно освіжити, пише Главред. Видання Martha Stewart з'ясувало в експертів, як вдихнути нове життя в рушники.

Автор Youtube-каналу "Поради для дому" також розповіла, як зробити махрові рушники м'якими та пухнастими.

відео дня

"Згодом рушники втрачають свою м'якість і свіжість, часто стають жорсткими і набувають неприємного запаху", - пояснює президентка і генеральна директорка AspenClean Алісія Соколовські.

Чому рушники стають жорсткими

Неправильне сушіння

"Найчастіша причина появи затхлого запаху на рушниках - неправильне сушіння", - ділиться експертка з білизни та віцепрезидентка з розробки продуктів у LUXOME Тенді Ейвері.

За її словами, вологі рушники створюють ідеальне середовище для розвитку цвілі та грибка.

Накопичення мийного засобу та кондиціонера для білизни

"Накопичення надмірної кількості мийного засобу через перевантаження пральної машини або використання занадто великої кількості мийного засобу може призвести до того, що рушники стануть жорсткими", - пояснює Ейвері.

Незважаючи на привабливість кондиціонерів для білизни, вони можуть залишати на рушниках плівку, яка знижує їхню поглинаючу здатність і зменшує пухнастість волокон, роблячи їх жорсткими.

Шкірний жир, піт і відмерлі клітини шкіри

За словами Соколовські, "рушники вбирають усе, що виділяє шкіра, від природних жирів і поту до відмерлих клітин шкіри".

"Якщо рушники не прати ретельно і не сушити правильно, ці органічні речовини накопичуються в тканині та стають поживним середовищем для бактерій і цвілі, що призводить до появи неприємного запаху", - каже вона.

Жорстка вода

Мінерали в жорсткій воді також можуть зробити рушники шорсткими, оскільки їх накопичення призводить до втрати рушниками своєї м'якості.

"Якщо у вашому домі жорстка вода, мінерали (як-от кальцій і магній) можуть прилипати до волокон рушника, спричиняючи шорстку текстуру та ускладнюючи повне очищення рушників", - пояснює Соколовські.

Часте прання і сушіння

За словами Соколовскі, повторюваний вплив високої температури і тертя в пральних і сушильних машинах поступово зношує волокна рушників. Згодом це може призвести до появи шорсткої текстури, зниження поглинаючої здатності та зношеного вигляду, навіть якщо рушник має нормальний вигляд на перший погляд.

Як зробити жорсткі рушники м'якими

Рушники із затхлим запахом і зношеною або шорсткою текстурою, безумовно, неприємні, але хороша новина полягає в тому, що за умови правильного догляду багато з них можна повернути до життя.

Що знадобиться:

  • білий оцет;
  • харчова сода;
  • гаряча вода;
  • сушарка;
  • кисневий відбілювач.

Покрокова інструкція:

Видаліть зайве. Завантажте рушники в пральну машину. Додайте одну склянку білого оцту прямо в барабан і виперіть на найвищій температурі без мийного засобу і кондиціонера для білизни.

Дезодоруйте і пом'якшіть. Залиште рушники в пральній машині і додайте в барабан півсклянки харчової соди або одну столову ложку кисневого відбілювача без додавання мийного засобу. Запустіть другий цикл прання в гарячій воді.

Ретельно висушіть. Струсіть рушники, щоб розпушити волокна, і висушіть на низькій або середній температурі. Як альтернатива висушіть рушники на сонці, щоб природним чином продезінфікувати й освіжити їх.

Робіть так кожні 4-6 тижнів, щоб очистити рушники, які, на вашу думку, потребують освіження.

Дивіться відео про те, як зробити махрові рушники м'якими та пухнастими:

Раніше повідомлялося про те, що рушники стануть "м'якими і пухнастими" з одним копійчаним натуральним засобом. Лимонна кислота допомагає ефективно розщеплювати залишки мийних засобів і кондиціонерів.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, які речі не можна сушити на мотузці. Одяг легко може деформуватися і втратити колір, якщо сушити його неправильно.

