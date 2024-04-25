Несподівану відповідь знає тільки геній: що буде, якщо розплавити сіль

Чому розплавлена сіль вибухає - вас здивує відповідь на це просте запитання.

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Коли плавиться сіль / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/mkupiec7, Pixabay/Alexas_Fotos

Сіль - це один із найпоширеніших інгредієнтів, який зустрічається практично на кожній кухні. Сіль додають до різних страв під час приготування, при цьому, в основному, її розчиняють у воді.

Як відомо, звичайна кухонна сіль - це продукт, що являє собою безбарвні кристали. Однак мало хто знає про те, що буде з сіллю, якщо її спробувати розплавити.

Що буде з сіллю, якщо її нагріти

Відомо, що сіль, як і будь-який інший продукт, має у своєму складі воду. А як відомо з початкового курсу фізики, під час нагрівання вода випаровується. Те ж саме відбувається і з сіллю. Кристалогідрати солей під час нагрівання втрачають воду. Тобто, чим вища температура нагрівання солі, тим більше води вона втрачатиме.

Як плавиться сіль

Якщо ви вирішите провести експеримент із тим, щоб спробувати розплавити сіль, важливо пам'ятати про те, за яких температур може відбутися процес плавлення. Зазначимо, що звичайна кухонна сіль плавиться за температури 801 градус за шкалою Цельсія.

Якщо поспостерігати за процесом нагрівання солі, то можна помітити, що спочатку її кристали почнуть тріскатися, а лише потім почнеться процес плавлення. Причому при досягненні порога у 801 градус сіль почне повільно переходити в рідкий стан.

Як діє сіль для посудомийки? Сіль для посудомийних машин зазвичай називається регенеруючою. Вона призначена для пом’якшення води й запобігання утворенню накипу і являє собою не що інше як добре знайомий усім хлорид натрію. Правда, не все так просто: сіль для посудомийних машин відрізняється від звичайної кухонної солі якістю очищення й розміром гранул, не можна в жодному разі замінювати регенеруючу сіль кухонною, пише Органічна крамниця.

Що відбувається з сіллю у вогні

Зазначимо, що під час зіткнення солі з відкритим вогнем, з нею відбуваються певні процеси, які пов'язані з впливом на це солей натрію. Якщо кинути сіль у вогонь, то в процесі горіння з'являється зола, в якій містяться солі, зокрема й солі натрію. Однак золи не буде надто багато, адже вона під впливом фізичних процесів почне підніматися в полум'ї вгору. При цьому утворюється яскрава подвійна жовта лінія натрію, яка поступово з'являється в спектрі.

Дивіться відео - як зварити сіль:

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