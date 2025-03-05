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Загадка для найгеніальніших: знайдіть дівчину серед фламінго за 9 секунд

Віталій Кірсанов
5 березня 2025, 05:35
45
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Сьогодні представлено одне з таких крутих завдань на оптичну ілюзію, в якому вам потрібно знайти дівчину, що сховалася серед фламінго, за 9 секунд.

Перевірте свої зорові навички просто зараз!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

На цій картинці зображена група фламінго. Серед тварин ховається дівчина. Чи зможете ви знайти дівчину за 9 секунд?

Ваш час починається зараз!

Уважно перевірте всі частини зображення; дівчина ховається десь на картинці.

Скільки з вас знайшли заховану дівчину за 9 секунд?

Вітаємо тих читачів, які знайшли дівчину серед фламінго за відведений час.

Дівчину можна побачити в лівій частині картинки. Прокрутіть униз, щоб побачити відповідь.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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