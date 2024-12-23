Головоломка для тих, у кого чудовий зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд

Оптичні ілюзії можуть значно покращити візуальне сприйняття та допомогти нам зрозуміти, як працює наш мозок. Тим паче, чергова головоломка від Jagranjosh доволі непроста.
Готові до швидкого тесту на візуальні навички?
Давайте почнемо! На картинці зображена група качок. Але вони не самотні. Серед качок на картинці на очах у всіх ховається курка. Зможете знайти її за 7 секунд?
Час пішов! Уважно подивіться на картинку. Чи знайшли ви заховане курча?
Потрібна підказка? Курка знаходиться не в лівій частині картинки.
Вітаємо тих, хто знайшов заховане курча.
Ті, хто все ще перебуває в пошуку вірного рішення, можуть зупинитися і подивитися відповідь нижче. Якщо ви звернете увагу на картинку, то заховану курку можна побачити в правій частині зображення. Курча обведене червоним кружком.
Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.
Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.
А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.
Інші ребуси:
- Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти бджолу
- Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю
- Різдвяний ребус: знайдіть ельфа, що сховався, за 5 секунд
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