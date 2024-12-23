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Головоломка для тих, у кого чудовий зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд

Віталій Кірсанов
23 грудня 2024, 02:00
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Оптичні ілюзії дуже корисні для поліпшення уваги та підвищення концентрації.
головоломка, курка
Знайдіть курку серед качок за 7 секунд / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії можуть значно покращити візуальне сприйняття та допомогти нам зрозуміти, як працює наш мозок. Тим паче, чергова головоломка від Jagranjosh доволі непроста.

Готові до швидкого тесту на візуальні навички?

Давайте почнемо! На картинці зображена група качок. Але вони не самотні. Серед качок на картинці на очах у всіх ховається курка. Зможете знайти її за 7 секунд?

відео дня

Час пішов! Уважно подивіться на картинку. Чи знайшли ви заховане курча?

головоломка, курка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Потрібна підказка? Курка знаходиться не в лівій частині картинки.

Вітаємо тих, хто знайшов заховане курча.

Ті, хто все ще перебуває в пошуку вірного рішення, можуть зупинитися і подивитися відповідь нижче. Якщо ви звернете увагу на картинку, то заховану курку можна побачити в правій частині зображення. Курча обведене червоним кружком.

головоломка, курка
Вітаємо уважних читачів / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

Інші ребуси:

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