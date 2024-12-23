Головоломка для тих, у кого чудовий зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд

Оптичні ілюзії дуже корисні для поліпшення уваги та підвищення концентрації.

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Знайдіть курку серед качок за 7 секунд / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії можуть значно покращити візуальне сприйняття та допомогти нам зрозуміти, як працює наш мозок. Тим паче, чергова головоломка від Jagranjosh доволі непроста.

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Давайте почнемо! На картинці зображена група качок. Але вони не самотні. Серед качок на картинці на очах у всіх ховається курка. Зможете знайти її за 7 секунд?

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Час пішов! Уважно подивіться на картинку. Чи знайшли ви заховане курча?

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Потрібна підказка? Курка знаходиться не в лівій частині картинки.

Вітаємо тих, хто знайшов заховане курча.

Ті, хто все ще перебуває в пошуку вірного рішення, можуть зупинитися і подивитися відповідь нижче. Якщо ви звернете увагу на картинку, то заховану курку можна побачити в правій частині зображення. Курча обведене червоним кружком.

Вітаємо уважних читачів / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

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