Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей на малюнку з птахами за 21 секунду

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
У сьогоднішньому завданні представлені дві однакові фотографії птаха, що сидить на гілці дерева. Хоча на перший погляд ці два зображення здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є п'ять відмінностей.
Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 21 секунду?
Перевірте свої навички спостереження просто зараз!
Дослідження показують, що практика розв'язання головоломок "Знайдіть відмінності" підвищує концентрацію, інтелект і зосередженість.
Читачі, які можуть знайти відмінності між двома картинками у відведений час, володіють високим IQ, гострим розумом і відмінними навичками спостереження.
Ви знайшли всі відмінності?
Якщо - так, то у вас чудовий зір.
Тим, хто не зміг знайти відмінності у відведений час, потрібно більше тренуватися.
Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автомобіль, що відрізняється від інших, за 4 сек
- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек
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