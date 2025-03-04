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Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей на малюнку з птахами за 21 секунду

Віталій Кірсанов
4 березня 2025, 05:00
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Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

У сьогоднішньому завданні представлені дві однакові фотографії птаха, що сидить на гілці дерева. Хоча на перший погляд ці два зображення здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є п'ять відмінностей.

Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 21 секунду?

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головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що практика розв'язання головоломок "Знайдіть відмінності" підвищує концентрацію, інтелект і зосередженість.

Читачі, які можуть знайти відмінності між двома картинками у відведений час, володіють високим IQ, гострим розумом і відмінними навичками спостереження.

Ви знайшли всі відмінності?

Якщо - так, то у вас чудовий зір.

Тим, хто не зміг знайти відмінності у відведений час, потрібно більше тренуватися.

Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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