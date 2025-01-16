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IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автівку, що відрізняється від інших, за 4 сек

Віталій Кірсанов
16 січня 2025, 01:52
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Головоломки забезпечують тренування мозку, перевіряючи логічні, аналітичні та критичні навички мислення.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки сприяють розвитку навичок розв'язання різних проблем і когнітивних здібностей людини, пише Jagranjosh.

Сьогоднішня головоломка перевірить ваші інтелектуальні здібності та спостережливість.

Погляньте на картинку нижче. На ній зображено безліч рожевих автомобілів. На перший погляд усі вони однакові. Але це не так. Один із них відрізняється від інших.

відео дня

Чи зможете ви виявити цю машину за 4 секунди?

Ваш час починається просто зараз!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Якщо у вас гостре око, ви одразу помітите не схожу на інші машину.

Чи знайшли ви, яка машина відрізняється від решти на картинці?

Вітаємо читачів, які розв'язали цю головоломку, у вас гостре око і високий IQ.

Тепер давайте перевіримо відповідь, подану нижче.

Автомобіль, що відрізняється, розташований у правій частині картинки. У той час як усі машини спрямовані вправо, одна з них спрямована вліво.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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