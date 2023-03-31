"Я бачив загробне життя": чоловік розповів, про що його "попередили ангели"

Всі передбачення, які він почув перебуваючи в комі, збулися.

Чоловік заявив, що говорив з ангелами / dailystar.co.uk

Чоловік стверджує що відвідав загробне життя після клінічної смерті. Він заявив, що ангели попередили його про смерть собаки і брата - кілька місяців по тому все збулося.

57-річний Девід Ханзел ледь вижив після того, як у вересні 2015 року у нього розвинулася швидко поширюється легенева інфекція і сепсис, пише Daily Star.

Він пробув у комі кілька місяців. Чоловік заявив, що під час відвідування "загробного життя" на смертному одрі ангели попередили його про дати, коли його брат і собака повинні були померти.

відео дня

Девід вважав, що ці події можуть бути фрагментом його уяви, поки його брат і собака насправді не загинули.

Він розповів про свою ефірну подорож, викликану передсмертними переживаннями, і про те, як примарні попередження перетворилися на реальність.

Девід сказав, що почав бачити і чути мертвих лише з чотирьох років, і, незважаючи на те, що він переїжджав у дитинстві, вони йшли за ним.

"Коли я був молодшим, я мав здатність чути всі звуки. Я чув шепіт, [але] мої батьки їх не чули. Я чув, як [мертві] закривали двері, включалося і вимикалося світло", - зізнався чоловік.

Раніше ми розповідали, що чоловік, який, як вважалося, був кремований майже десять років тому, був знайдений живим і здоровим.

Чжо Канлуо втік з будинку престарілих у 2014 році, а родичі та жителі села помилково ідентифікували його за тілом, знайденим на узбіччі дороги

Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

Вам може бути цікаво: