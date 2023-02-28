"Встигли кремувати": дідусь втік з будинку престарілих, але через 10 років "повернувся з мертвих"

Чжо Канлуо згадав своїх рідних і плакав при зустрічі з ними.

Зниклий чоловік був знайдений через 10 років / mirror.co.uk

Чоловік, який, як вважалося, був кремований майже десять років тому, був знайдено живим і здоровим.

Чжо Канлуо втік з будинку престарілих в 2014 році, і родичі і жителі села помилково впізнали його по тілу, знайденому на узбіччі дороги, пише Mirror.

Чудесним чином чоловік знайшовся кілька тижнів тому - його впізнав онук.

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Возз'єднання сім'ї після результатів аналізу ДНК було емоційним. Чжо Канлуо згадав своїх рідних і плакав при зустрічі з ними.

В даний час влада намагається встановити особу кремованого людини, якого 10 років тому поховала сім'я.

Раніше ми розповідали, що 65-річний голлівудський актор Джуліан Сендс відправився підкорювати гори Каліфорнії, з тих пір про нього нічого не чути.

Джуліан Сендс, британська зірка кіно, номінованих на "Оскар", в тому числі за фільм "кімната з видом", пропав безвісти майже тиждень тому в "надзвичайно небезпечному" Каліфорнійському гірському масиві, де за останні тижні загинули два туриста.

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