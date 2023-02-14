Несподівано звалився на поле: відомий український футболіст переніс клінічну смерть

Відомий український футболіст, захисник луганської Зорі Олег Данченко переніс клінічну смерть під час тренувального матчу команди на зборах у Туреччині.
Як повідомляє ТаТоТаке у своєму Telegram у 28-річного уродженця "Запоріжжя" тричі зупинялося серце, при цьому врятувати його вдалося завдяки чистій випадковості.
За словами журналіста Михайла Співаковського, тренування Зорі носила звичайний характер без важких навантажень. У якийсь момент Данченко втратив свідомість.
"Олега почала відкачувати бригада австрійських лікарів, які в цей же момент проводили тренувальні заходи австрійського футбольного союзу. Медики за допомогою дефібрилятора з третьої спроби запустили серце гравця", - йдеться в повідомленні.
Що зараз з футболістом Данченко
Повідомляється, що Данченка терміново госпіталізували. Зараз мова йде про те, що футболістові може знадобитися операція.
Варто відзначити, що за час кар'єри ні в одному клубі у Олега не були виявлені проблеми з серцем. Прогнозів щодо його повернення на поле ніхто не робить.
Данченко втратив дружину в страшній ДТП
Нагадаємо, 27-річна дружина відомого українського футболіста Олега Данченка Вікторія трагічно загинула в жахливій ДТП у п'ятницю, 14 січня 2022 року. Цього ж дня луганська Зоря повідомила про підписання контракту з 27-річним захисником.
Вікторія Данченко за кермом Mercedes сильно поспішала і йшла на обгін інших автомобілів. У Малиновському районі Одеси жінка не впоралася з керуванням і врізалася в KIA, після чого влетіла в евакуатор, а потім і у відбійник траси.
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