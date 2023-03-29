Росіянин викрав 12 тисяч лотерейних білетів, але нічого не виграв

Замість бажаного джекпоту він ризикує наступні 10 років провести за ґратами.

Росіянин викрав 12 тисяч лотерейних квитків, але так і не виграв приз / t.me/bazabazon

Росіянин викрав 12 тисяч лотерейних білетів "Російського лото" і "Спортлото", але все одно нічого не виграв.

50-річний Андрій влаштувався продавати лотерейні білети більше року тому. Чоловік отримав посаду продавця-консультанта, а в його розпорядження потрапили десятки тисяч лотерейних білетів, пише Telegram-канал Baza.

"Слідчі підозрюють, що, пропрацювавши кілька місяців, Андрій розчарувався в роботі, повірив в удачу і вирішив самостійно "підняти" собі зарплату. Чоловік почав красти квитки", - йдеться в повідомленні.

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За версією слідства, з лютого по вересень 2022 року чоловік привласнив 11 979 квитків на суму в 1,3 мільйона рублів. Однак в результаті чоловік нічого не виграв, а тільки програв — 28 березня проти нього порушили справу за статтею про розтрату в особливо великому розмірі. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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