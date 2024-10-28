Викликати клінінг не треба: як позбутися плісняви на вікні в домашніх умовах

Існує безліч засобів для боротьби з цвіллю, але домашні рецепти часто є не менш ефективними та доступними.

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Експерти пояснили, як на вікні позбутися плісняви / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Коротко про головне:

Причини, чому виникає пліснява

Як побороти плісняву в домашніх умовах своїми засобами

Відчуття, коли дома порядок завжди і всюди - прекрасне, але не завжди є бажання витрачати час на прибирання. Однак уникати регулярного догляду не варто, адже без нього може з’явитися цвіль. Спеціалісти видання "Чистота" діляться рекомендаціями, як боротися з пліснявою на вікнах у домашніх умовах.

Чому виникає цвіль?

Перш ніж позбутися плісняви, важливо зрозуміти, що спричиняє її появу на вікнах. До основних причин відносяться:

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висока вологість повітря (може виникати через знос ущільнювальних гумок на вікнах, через які волога проникає у щілини);

протікання труб (часто створює додаткову вологу, що сприяє розмноженню грибка);

погана вентиляція (сприяє накопиченню вологи, а якщо приміщення рідко дезінфікувати, то цвіль може швидко поширитися);

рідкісне прибирання (регулярне очищення рам і склопакетів запобігає утворенню грибка, тому, навіть якщо його немає, варто час від часу проводити обробку вікон).

Як прибрати цвіль з вікон у домашніх умовах?

Розпочнімо з того, що для видалення цвілі на вікнах не потрібні спеціальні інструменти – достатньо звичайних предметів, які, напевно, є вдома: зубна щітка, ватні палички, очищувальний засіб і ганчірка.

Старою зубною щіткою можна ефективно дістати важкодоступні місця, де накопичується грибок.

Як боротися з пліснявою народними методами?

Існує безліч засобів для боротьби з цвіллю, але домашні рецепти часто є не менш ефективними та доступними. Наприклад, можна використовувати соду, оцет, сіль або спирт. Ці засоби є під рукою і можуть добре впоратися з пліснявою.

Сода

Сода – популярний засіб для очищення вікон від грибка. Вона недорога і часто ефективніша за магазинні засоби. Щоб очистити цвіль, можна зробити так:

Приготувати пасту з 3 столових ложок соди та 1 столової ложки води. Нанести на забруднену поверхню і залишити на 10 хвилин. Використати щітку, щоб вичистити грибок. Потерти вологою ганчіркою і насухо витерти поверхню.

Якщо з першого разу результат не ідеальний, можна повторити процедуру для повного очищення.

Оцет і сода

Ефективною є комбінація соди з оцтом. Окремо вони також працюють добре, але у парі діють швидше:

Змішати 3 столові ложки соди з оцтом, щоб отримати густу пасту. Нанести на уражену ділянку і залишити на 20-40 хвилин. Очистити щіткою та промити водою, насухо витерти.

Щоб посилити дію, можна покрити ділянку харчовою плівкою, що створить ефект вакууму і допоможе швидше позбутися грибка.

Лимонна кислота

Цей засіб підходить як для видалення цвілі, так і для інших видів бруду.

Достатньо змішати пакетик лимонної кислоти з 1-2 ложками води та нанести на уражену ділянку. Через 30 хвилин грибок легко видаляється.

Універсальний засіб для чищення / Інфографіка: Главред

Спирт або перекис водню

Перекис або спирт добре справляються із забрудненнями на пластикових вікнах:

Розвести спирт або перекис із водою у пропорції 1:1. Протерти уражені ділянки ватним диском, змоченим у розчині. Повторити процедуру, якщо потрібно, до повного очищення.

Мило, оцет і сода

Цікава комбінація, яка теж ефективно справляється з грибком:

Змішати 2 ложки мила або засобу для миття посуду з 3 ложками оцту і 2 ложками соди. Нанести суміш на цвіль і залишити на 15-30 хвилин. Почистити щіткою, видалити залишки вологою ганчіркою.

Пральний порошок і оцет

Останній варіант – комбінація прального порошку з оцтом.

Досить змішати 2 ложки порошку і 2 ложки оцту, щоб отримати пасту. Нанести на грибок, залишити на 20 хвилин, потім очистити щіткою і витерти насухо.

"Зазначені методи є простими у виконанні і дають швидкий ефект. Успіхів у боротьбі з цвіллю!", - підсумували експерти.

Чим небезпечна цвіль? Цвіль є надзвичайно шкідливим мікроорганізмом. Якщо ви часто перебуваєте в приміщенні, ураженому пліснявою, то рано чи пізно перші симптоми відчують навіть люди, у яких немає алергії. Спори цвілі токсичні для людини. Вони легко проникають в організм через шкіру, дихальні шляхи, слизову оболонку, очі. Цвіль може спровокувати появу хвороб дихальних шляхів і ротової порожнини, захворювань шкірного покриву, розладів опорно-рухового апарату, різноманітних інфекцій. Крім того, цвіль може призвести до загострення захворювань, які вже є у людини. Однією з основних ознак зараження можуть стати: нежить,

чхання,

кашель,

запалення і почервоніння на шкірі (можливо, зі свербінням);

стало важче дихати.

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