Викликати клінінг не треба: як позбутися плісняви на вікні в домашніх умовах

Коротко про головне:
- Причини, чому виникає пліснява
- Як побороти плісняву в домашніх умовах своїми засобами
Відчуття, коли дома порядок завжди і всюди - прекрасне, але не завжди є бажання витрачати час на прибирання. Однак уникати регулярного догляду не варто, адже без нього може з’явитися цвіль. Спеціалісти видання "Чистота" діляться рекомендаціями, як боротися з пліснявою на вікнах у домашніх умовах.
Чому виникає цвіль?
Перш ніж позбутися плісняви, важливо зрозуміти, що спричиняє її появу на вікнах. До основних причин відносяться:
- висока вологість повітря (може виникати через знос ущільнювальних гумок на вікнах, через які волога проникає у щілини);
- протікання труб (часто створює додаткову вологу, що сприяє розмноженню грибка);
- погана вентиляція (сприяє накопиченню вологи, а якщо приміщення рідко дезінфікувати, то цвіль може швидко поширитися);
- рідкісне прибирання (регулярне очищення рам і склопакетів запобігає утворенню грибка, тому, навіть якщо його немає, варто час від часу проводити обробку вікон).
Як прибрати цвіль з вікон у домашніх умовах?
Розпочнімо з того, що для видалення цвілі на вікнах не потрібні спеціальні інструменти – достатньо звичайних предметів, які, напевно, є вдома: зубна щітка, ватні палички, очищувальний засіб і ганчірка.
Старою зубною щіткою можна ефективно дістати важкодоступні місця, де накопичується грибок.
Як боротися з пліснявою народними методами?
Існує безліч засобів для боротьби з цвіллю, але домашні рецепти часто є не менш ефективними та доступними. Наприклад, можна використовувати соду, оцет, сіль або спирт. Ці засоби є під рукою і можуть добре впоратися з пліснявою.
Сода
Сода – популярний засіб для очищення вікон від грибка. Вона недорога і часто ефективніша за магазинні засоби. Щоб очистити цвіль, можна зробити так:
- Приготувати пасту з 3 столових ложок соди та 1 столової ложки води.
- Нанести на забруднену поверхню і залишити на 10 хвилин.
- Використати щітку, щоб вичистити грибок.
- Потерти вологою ганчіркою і насухо витерти поверхню.
Якщо з першого разу результат не ідеальний, можна повторити процедуру для повного очищення.
Оцет і сода
Ефективною є комбінація соди з оцтом. Окремо вони також працюють добре, але у парі діють швидше:
- Змішати 3 столові ложки соди з оцтом, щоб отримати густу пасту.
- Нанести на уражену ділянку і залишити на 20-40 хвилин.
- Очистити щіткою та промити водою, насухо витерти.
Щоб посилити дію, можна покрити ділянку харчовою плівкою, що створить ефект вакууму і допоможе швидше позбутися грибка.
Лимонна кислота
Цей засіб підходить як для видалення цвілі, так і для інших видів бруду.
- Достатньо змішати пакетик лимонної кислоти з 1-2 ложками води та нанести на уражену ділянку.
- Через 30 хвилин грибок легко видаляється.
Спирт або перекис водню
Перекис або спирт добре справляються із забрудненнями на пластикових вікнах:
- Розвести спирт або перекис із водою у пропорції 1:1.
- Протерти уражені ділянки ватним диском, змоченим у розчині.
- Повторити процедуру, якщо потрібно, до повного очищення.
Мило, оцет і сода
Цікава комбінація, яка теж ефективно справляється з грибком:
- Змішати 2 ложки мила або засобу для миття посуду з 3 ложками оцту і 2 ложками соди.
- Нанести суміш на цвіль і залишити на 15-30 хвилин.
- Почистити щіткою, видалити залишки вологою ганчіркою.
Пральний порошок і оцет
Останній варіант – комбінація прального порошку з оцтом.
- Досить змішати 2 ложки порошку і 2 ложки оцту, щоб отримати пасту.
- Нанести на грибок, залишити на 20 хвилин, потім очистити щіткою і витерти насухо.
"Зазначені методи є простими у виконанні і дають швидкий ефект. Успіхів у боротьбі з цвіллю!", - підсумували експерти.
Чим небезпечна цвіль?
Цвіль є надзвичайно шкідливим мікроорганізмом. Якщо ви часто перебуваєте в приміщенні, ураженому пліснявою, то рано чи пізно перші симптоми відчують навіть люди, у яких немає алергії. Спори цвілі токсичні для людини. Вони легко проникають в організм через шкіру, дихальні шляхи, слизову оболонку, очі.
Цвіль може спровокувати появу хвороб дихальних шляхів і ротової порожнини, захворювань шкірного покриву, розладів опорно-рухового апарату, різноманітних інфекцій. Крім того, цвіль може призвести до загострення захворювань, які вже є у людини.
Однією з основних ознак зараження можуть стати:
- нежить,
- чхання,
- кашель,
- запалення і почервоніння на шкірі (можливо, зі свербінням);
- стало важче дихати.
Інші важливі лайфхаки для прибирання
Також Главред пояснював, як очистити всю духовку за 5 хвилин. Зробити це можна за допомогою звичайного предмета.
Також існують деякі хитрощі, що врятують взуття - як правильно прати кросівки в пральній машині автомат.
Окрім цього, експерти поділились, як видалити наліт в унітазі 1 натуральним засобом. Якщо стандартні методи боротьби з накипом не дають результатів, то цей засіб для вас.
Ба більше, ж також 3 найкращі способи, як відлякати павуків. Вони не лише відженуть павуків, а й наповнять оселю свіжими і приємними ароматами.
Інші цікаві новини про прибирання:
- Залити шкірку апельсинів оцтом: жінка поділилась геніальним методом прибирання
- Обережно з вологим прибиранням: які предмети інтер'єру не варто мити водою
- Як очистити всю духовку за 5 хвилин: жінка здивувала своїм методом прибирання
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред