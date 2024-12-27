Молоко і яєчний білок: із чим пити віскі, крім коли

Багато хто чув про коктейль віскі з колою, але це далеко не єдина рідина, з якою змішують цей напій.

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З чим пити віскі, окрім коли / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу OmNomNom Production

Ви дізнаєтеся:

Де зародилася звичка пити віскі з колою і льодом

Різні склади коктейлів із віскі

У розведення віскі чим би то не було є затяті противники і прихильники. Перші аргументують свою позицію тим, що перед бутилюванням алкоголь розбавляють на винокурнях. При цьому використовується та сама вода, яку застосовують у процесі приготування. Волога з іншого джерела порушує структуру напою, оскільки відрізняється хімічним складом. Ті, хто вважає за краще розбавити алкоголь, відзначають, що при додаванні навіть звичайної води смак віскі стає кращим.

А автор Youtube-каналу OmNomNom Production пропонує свій рецепт віскі з яєчним білком.

Звичка пити віскі з колою і льодом зародилася в США. Американський кукурудзяний бурбон не радує тонким букетом, а замаскувати присмак можна за допомогою коли або фруктового соку.

Чим же ще можна, крім коли, розбавити віскі? Пропорції вибирайте самі: що більше віскі, то міцніше. Усе залежить від ваших побажань.

1. Молоко. Суперечливе поєднання, що викликає захват в одних і блювотні позиви в інших. Цей спосіб пиття віскі придумали в Америці. Поєднання, звісно, екзотичне і викликає двоякі відчуття, але є люди, які просто тащаться від віскі з молоком. Кажуть, що дуже легко п'ється. У коктейль радять ще додавати мускатний горіх, корицю та мед.

2. Вермут. Підходять червоні та білі види вермуту, наприклад, мартіні б'янко або россо. Виходять м'які напої з гірко-солодким смаком, але міцні - близько 30%. Найпопулярніший коктейль із серії віскі+вермут - "Манхеттен". Уперше з'явився 1874 року в однойменному нью-йоркському клубі. Пропорція на 2 частини віскі або бурбона одна частина вермуту.

3. Сік. Змішуючи віскі з соком можна домогтися незвичайного смаку. Вибирати можна будь-який сорт віскі, але перевагу краще віддати купажованим. Смак віскі найкраще підкреслять свіжовичавлені соки: яблучний, ананасовий, гранатовий, вишневий, виноградний, мультифруктовий. Цитрусові ж соки не розкривають багатого смаку віскі і підходять більше до текіли та горілки.

Для змішування з соком віскі рекомендується охолодити приблизно до 20 градусів, після чого можна готувати сік. На дно склянки покласти трохи льоду і додати 50 мл віскі. Слідом розлити свіжий сік, 150-200 мл, розмішати. Непоганий варіант для вечірки чи дискотеки.

4. Вода. Віскі з водою - це старовинний шотландський рецепт, вважається, що так краще розкривається смак і аромат напою. У більшості шотландських пабів віскі приносять разом із глечиком або келихом звичайної води. Вважається, що розведення джерельною негазованою водою (в ідеалі з того ж джерела, що використовувалося для приготування віскі) краще розкриває аромат і пом'якшує смак міцного скотчу.

Пропорції різні, від кількох крапель до 50 на 50. Іноді жінки розбавляють ще сильніше. Альтернатива - додати кілька кубиків льоду, потім почекати, поки вони розтануть.

5. Яєчний білок. Віскі сауер роблять з одного яєчного білка, лимонного соку і цукру.

6. Чай і кава. Коктейль, що бадьорить і зігріває в холодну пору року. Деякі вважають за краще вживати подібну суміш у разі застуди. Популярний коктейль в Ірландії - гарячий чай з медом і віскі.

Рекомендовані пропорції 1/3 на користь безалкогольного напою. Не перестарайтеся з віскі-кавою, дуже високе навантаження на серце!

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