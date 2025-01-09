Що треба їсти, щоб схуднути: 10 продуктів, у яких багато білка

Дієтологи розповіли, у яких продуктах міститься велика кількість білка.

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10 продуктів, у яких багато білка / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Правила Жизни"

Ви дізнаєтеся:

Важливість білка при схудненні

Продукти, в яких багато білка

Усі продукти об'єднані такими органічними речовинами, як жири, білки та вуглеводи. Якщо ми говоримо про набір ваги, то тут вся увага жирам і вуглеводам. Але коли йдеться про втрату ваги, то чільне місце займає білок, пише Parade.

Автор YouTube-каналу "Правила Жизни" також розповів, у яких продуктах міститься білок.

"Білок довше зберігає ситість і допомагає стабілізувати рівень цукру в крові", - заявляє дипломований дієтолог-нутриціолог Корі Рут.

Крім того, він необхідний для м'язів - білок сприяє зростанню, відновленню та регенерації м'язових і пошкоджених клітин і тканин організму, а також підтримує інші види обміну речовин в організмі.

Однак, коли ми думаємо про білок, яйця є одним із перших продуктів, про які ми згадуємо. При цьому існує низка продуктів, у яких білка більше, ніж у яйці?

За даними Міністерства сільського господарства США, кількість білка залежить від розміру яйця. У середньому, великому і великому яйці міститься 5,44 грама, 6,3 грама і 7,94 грама білка. Є мінімум 10 продуктів, у яких більше білка, ніж у яйці.

Креветки

У 100 грамах креветок міститься 27 грамів білка. Крім того, в них багато заліза, цинку і селену.

Сочевиця

В одній чашці сочевиці - 18 грамів білка.

"Сочевиця - чудове джерело рослинного білка. Вона містить корисні харчові волокна, які допомагають довше почуватися ситим, вітаміни групи В і ключові мінерали", - каже сертифікований дієтолог Оппенгеймер Дельвіто.

Дослідження показали, що включення в раціон бобових, таких як сочевиця, може сприяти втраті ваги.

Фісташки

На 30 грамів фісташок припадає близько 6 грамів білка. Крім того, вони містять усі 9 незамінних амінокислот.

Едамаме

В одній чашці міститься 8 грамів білка. До того ж, у них, як і у фісташках, містяться всі дев'ять незамінних амінокислот.

Вівсянка

У половині чашки сухої вівсянки міститься 5 грамів білка.

"Ми часто думаємо про зернові через вміст у них вуглеводів, але цільні зерна, такі як овес, також є гідним джерелом білка, а також клітковини, вітамінів і мінералів", - каже Дельвіто.

Дослідження показують, що включення 3 грамів розчинної клітковини з вівсянки в раціон здорового харчування може допомогти в боротьбі із зайвою вагою. Овес також містить розчинне волокно бета-глюкан, яке може сприяти відчуттю ситості.

Грецький йогурт

В одній склянці грецького йогурту міститься 14 грамів білка.

Протеїновий порошок

Десь у 30 грамах протеїнового порошку міститься 21 грам білка.

Лосось

У 100 грамах лосося міститься близько 23 грамів білка. При цьому, він дуже багатий на протизапальні жирні кислоти омега-3".

Нутова паста

На 50-60 грамів сухої порції припадає десь 11 грамів білка.

"Це смачний і ситний спосіб збільшити споживання білка. У нутовій пасті більше білка і клітковини, ніж у традиційних макаронах", - пояснює Дельвіто.

Зелений горошок

На одну чашку зеленого горошку припадає 8 грамів білка. Крім білка, в горошку багато клітковини, вітаміну С і заліза.

Експерти стверджують, що на один кілограм тіла потрібно близько 1,1-1,3 грама білка на день.

Дивіться відео про продукти, багаті на білок

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Що таке білок Білок - високомолекулярна органічна речовина, що складається з альфа-амінокислот, з'єднаних у ланцюжок пептидним зв'язком. Білки - важлива частина харчування тварин і людини (основні джерела: м'ясо, птиця, риба, молоко, горіхи, бобові, зернові; меншою мірою: овочі, фрукти, ягоди та гриби), оскільки в їхніх організмах не можуть синтезуватися всі незамінні амінокислоти, а їх частина має надходити з білковою їжею. У процесі травлення ферменти руйнують спожиті білки до амінокислот, які використовуються для біосинтезу власних білків організму або піддаються подальшому розпаду для отримання енергії.

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