Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках Санти й оленя за 11 секунд

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
У сьогоднішньому завданні представлені дві однакові фотографії Санта Клауса та оленя. Хоча на перший погляд ці дві фотографії здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.
Чи зможете ви знайти три відмінності між двома картинками за 11 секунд?
Перевірте свої навички спостереження просто зараз!
Читачі, які зможуть знайти відмінності між двома картинками за відведений час, мають високий IQ, гострий розум і відмінні навички спостереження.
Якщо деякі відмінності можна легко виявити, то на інші може піти багато часу.
Ви знайшли всі відмінності?
Якщо - так, то у вас чудова увага до деталей і гострі очі.
Тим, хто не зміг знайти всі відмінності за відведений час, потрібно більше тренуватися.
Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автомобіль, що відрізняється від інших, за 4 сек
- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек
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