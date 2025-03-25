Непросте IQ-завдання: за 5 секунд знайдіть із 13-ти птахів особливу

Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

https://glavred.net/life/neprostaya-iq-zadacha-za-5-sekund-naydite-iz-13-ti-ptic-osobennuyu-10649951.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

На картинці перед вами зображені 13 птахів. Один із птахів вирізняється, бо в нього немає пари.

Чи зможете ви знайти птаха без пари за 5 секунд?

відео дня

Ваш час починається зараз!

Уважно подивіться на зображення. Ви можете одразу помітити такого птаха, якщо у вас пильний зір.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Експерти припускають, що головоломки підвищують ваш інтелект і покращують навички розв'язання різноманітних завдань.

Скільки з вас помітили птаха без пари за відведений час?

Вітаємо тих читачів, які вирішили головоломку: у вас гострий зір і високий IQ.

Тепер давайте перевіримо відповідь, надану нижче.

Птах без пари позначений червоним кружком.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред