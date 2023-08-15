Гумові церкви Русі: у РФ зробили надувний польовий храм для окупантів

Як хваляться священнослужителі РПЦ - тим, що храм розгортатиметься на базі невеликого вантажного автомобіля.

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У країні-агресорі придумали зробити надувний храм / колаж Главред, скріншоти з відео

У країні-агресорі Росії нещодавно закінчився форум "Армія-2023" презентували досить дивний пристрій ‒ надувний польовий храм.

Відомо, що так званий польовий храм представляє з себе намет 4 на 4 метри, в якій нібито зможе розміститися взвод солдатів.

"Розвернув, швиденько надув, послужив, закрився і поїхав. До 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше-хвилин 15", - сказав один з авторів цього пропагандистського проєкту, ієрей РПЦ Борис Гришин.

Далі він почав хвалитися тим, що храм буде розгортатися на базі невеликого вантажного автомобіля, в якому є холодильник, душ, умивальник, біотуалет і два спальних місця, призначених для водія і священика.

"Це експериментальний зразок, який не тестувався в зоні бойових дій", — підсумував священик путінської церкви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, щоб уберегти свої бойові літаки від чергової "бавовни", російські окупанти йдуть на відчайдушні заходи. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Саратовська єпархія РПЦ передала ікону Миколи Чудотворця на авіабазу "Енгельс".

Керівництво місцевої авіаційної дивізії Армії окупантів подякувало РПЦ за "цінний подарунок" і навіть побахвалилося − мовляв, з передачею ікони"вороги нашої держави будуть розбиті".

До того скандальний протоієрей Російської Православної церкви Андрій Ткачов зробив сексистську заяву про те, що нібито жінки "не повинні керувати життям". За його словами, "за життя відповідають чоловіки".

"Це жахливо, це не їхня діяльність! Жінка не створена керувати життям. Вона створена варити кашу, вішати фіранки і бути щасливою", – сказав Ткачов.

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