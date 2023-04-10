Байден планує балотуватися на другий термін – NBC News

Він поки що уникає офіційного оголошення про це рішення через кілька обставин.

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Байден планує балотуватися на другий термін/ Офіс президента України, УНІАН

Президент США Джо Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін. Він уже ухвалив відповідне рішення, проте через кілька обставин не поспішає оголошувати про це офіційно.

Про це повідомляє NBC News. При цьому зазначається, що Байден поки що публічно не оголошує про заплановану участь у виборах через низку факторів.

Перший із цих факторів – відсутність серйозного суперника в лавах Демократичної партії. Другий фактор – судовий процес проти Дональда Трампа, який зараз поглинає основну увагу суспільства. Також на це рішення впливає наближення зіткнення з республіканцями в Конгресі з питання видатків бюджету.

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Крім цього, деякі джерела телеканалу стверджують, що Байден може не поспішати з офіційним оголошенням своїх планів через конфлікт у Республіканській партії між Дональдом Трампом та губернатором Флориди Роном Десантісом. Останнього вважають ймовірним кандидатом від республіканців.

Інші джерела сказали NBC News, що Байден може тягнути з офіційним оголошенням, щоб залишити собі можливість передумати, якщо на заваді стануть якісь особисті або політичні обставини.

Нагадаємо, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса вважає, що Джо Байден хоче, щоб до моменту виборів українське питання було для нього позитивним. Разом з тим експерт упевнений в тому, що пріоритет американського істеблішменту буде спрямований на свої внутрішні інтереси незалежно від того, що відбувається в Україні.

У той же час дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що ситуація навколо судового розгляду з приводу звинувачень Дональда Трампа є очевидним "плюсом" для чинного президента США Джо Байдена. Експерт вважає, що судовий розгляд навколо Трампа стане "козирною картою в рукаві" для демократів.

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