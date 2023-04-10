Сусіди чули сильний крик: у Львові зламаний ліфт убив матір двох дітей

Загиблу жінку знайшов ліфтер, якого викликали перелякані сусіди.

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У Львові зламаний ліфт убив матір двох дітей/ Facebook Ірина Семенюк, ua.depositphotos.com

У Львові несправний ліфт у багатоповерхівці вбив 47-річну Ірину Семенюк. Сиротами залишилися двоє дітей.

Трагедія сталася 7 квітня. О 12 годині дня жінка поверталася додому, але не дісталася до своєї квартири на 6 поверсі – її життя відібрав зламаний ліфт, повідомляє "Обозреватель".

Жінка встигла викликати ліфт і ступити у кабінку. Що сталося далі – достеменно невідомо, подробиці трагедії належить з’ясувати слідству.

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Мешканці будинку, квартири яких розташовані на перших поверхах, розповіли, що чули сильний крик. Тіло жінки виявили у ліфті на шостому поверсі, при цьому її сумочку знайшли у під’їзді на першому поверсі. У поліції розповідають, що загибла мала серйозні травми.

"Картина жахлива. У жінки пошкоджено ногу та голову. Встановлено, що ліфт не падав, як писали про це раніше. Він піднявся на шостий поверх. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою". Призначено усі необхідні експертизи", – сказала речниця пресслужби поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Ліфт давно був несправний

Жителі багатоповерхівки розповідають, що ліфт уже давно був несправний. Він часто виходив з ладу і його постійно доводилося ремонтувати. Останнім часом двері ліфта могли просто не відчинятися, або відчинялися, але одразу зачинялися.

Одна з сусідок загиблої розповідає, що у той трагічний день ліфт час від часу їздив сам собою. У цей же день до нього приходив майстер, він відремонтував ліфт і пішов. Але через деякий час жителі будинку з 1 по 3 поверхи чули сильний крик. Після цього майстра викликали знову, і він виявив у кабінці тіло загиблої жінки.

Голова ОСББ Юрій Кукурудза стверджує, що три роки тому ліфт перевіряли, проводили експертизу і ремонтували.

Ірина Семенюк/ Facebook Ірина Семенюк

Двоє дітей залишилися сиротами

У загиблої жінки залишилися дві доньки Софія та Катя, яким 10 і 12 років. Її чоловік і батько дітей помер кілька років тому й Ірина сама виховувала дітей. Батьки жінки також померли. У дітей залишилася лише бабуся по лінії батька.

"У неї нікого не було з близьких. Є двоюрідна сестра та кума – і все. Зараз соціальні служби вирішують, що буде з дітьми", – розповіла одна з сусідок загиблої.

Ірина Семенюк з дітьми/ Facebook Ірина Семенюк

Ірина багато років працювала у податковій інспекції, після цього вона перейшла працювати бухгалтером у фірму.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув 34-річний військовий, який захищав Україну з 2014 року. Свій останній бій воїн прийняв під Бахмутом Донецької області, де триває найгарячіше протистояння з російськими окупантами.

Також раніше повідомлялося, що у важких боях за свободу та незалежність нашої країни трагічно загинув командир роти вогневої підтримки 49 ОМБр Артур Асадов. Воїн став на захист України на початку повномасштабного російського вторгнення.

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