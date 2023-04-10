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"Мають варити кашу": священник РПЦ оскандалився заявою, що жінки "не повинні керувати своїм життям"

Альона Вороніна
10 квітня 2023, 21:55 оновлено 10 квітня, 22:11
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На думку скандального протоієрея, який втік з України до РФ, жінки повинні лише "варити кашу, вішати фіранки і бути щасливими".
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев
Священник РПЦ оскандалився заявою, що жінки "не повинні керувати своїм життям"/ скрін

Скандальний протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов зробив сексистську заяву про те, що нібито жінки "не повинні керувати життям". За його словами, "за життя відповідають чоловіки".

Священник, який втік з Києва до Москви після Революції Гідності, вважає, начебто жінки створені лише для того, щоб "варити кашу, вішати фіранки і бути щасливими". Відповідне відео було опубліковане у Telegram-каналах.

За його словами, жінки нібито "повинні усунутися від керування життям, а чоловіки повинні зайняти їхнє місце". Скандальний священник вважає, нібито занадто багато жінок керують своїм життям.

відео дня

"Це жахливо, це не їхнє заняття! Жінка не створена керувати життям. Вона створена варити кашу, вішати фіранки і бути щасливою", – сказав Ткачов.

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев
Протоієрей РПЦ Андрій Ткачов / скрін

Побиття військового у церкві Хмельницького

У місті Хмельницький в церкві УПЦ ПМ 2 квітня священники накинулися на українського військовослужбовця, побили його і викинули з храму за "незручне запитання". Захисник прийшов до храму, щоб запитати вірян, скільки ще людей повинно загинути, щоб вони припинили ходити у церкви МП. За це священники накинулися на нього.

Постраждалий військовий розповів подробиці інциденту. Він повідомив, що представники церкви били його та душили. Він зазначив, що його кинули головою об плитку і він не міг дихати. А коли приїхала поліція, то поліцейські написали протокол на самого військового, звинувативши його у дрібному хуліганстві.

Виявилось, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священник Ігор Слободян. Йому повідомили про підозру за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство". Однак наступного дня стало відомо, що він втік, тож повістку про виклик на допит до слідчого правоохоронці вручили його батькам.

Як наслідок інциденту Свято-Покровський кафедральний собор у Хмельницькому, де священник побив українського військового, розриває зв'язки з Московським патріархатом та переходить до Православної церкви України. Так вирішила громада, яка зібрала підписи за перехід та отримала ключі від храму.

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