Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Замість дорогого лосося: 5 доступних продуктів із високим вмістом Омега-3

Віталій Кірсанов
21 лютого 2025, 10:23
246
Зазвичай найкращим джерелом Омега-3 вважається лосось, але можна спробувати більш бюджетні продукти.
Замість дорогого лосося: 5 доступних продуктів із високим вмістом Омега-3
5 доступних продуктів із високим вмістом Омега-3 / колаж: Главред, фото: скріншот із Youtube-каналу "Здоров'язбережувальний канал"

Ви дізнаєтесь:

  • Список доступних продуктів із високим вмістом Омега-3
  • Скільки Омега-3 слід вживати?

Жирні кислоти Омега-3 є незамінними жирами, які відіграють вирішальну роль у підтримці загального здоров'я. Вони пов'язані зі здоров'ям серцево-судинної системи, мозку та очей, і вони важливі під час вагітності.

Зазвичай найкращим джерелом Омега-3 вважається лосось. Однак, як пише у статті для Eatingwell Лорен Манакер, магістр наук, сертифікована дієтологиня, є й інші продукти, що містять ще більшу кількість цих жирних кислот.

Автор Youtube-каналу "Здоров'язбережувальний канал" також розповів про прості продукти, в яких міститься Омега-3.

1. Волоські горіхи

Волоські горіхи містять приблизно 2500 мг ALA (альфа-ліноленової кислоти) на порцію в 30 грамів. Фактично, волоські горіхи є єдиними горіхами, які є чудовим джерелом жирних кислот ALA omega-3.

2. Насіння чіа

30 грам = приблизно 5000 мг ALA omega-3

Насіння чіа є рослинним джерелом жирних кислот Омега-3, зокрема ALA. За словами Венді Базіліан, доктора медичних наук, насіння чіа містить більше Омега-3 на порцію, ніж лосось, хоча тип Омега-3 відрізняється.

3. Скумбрія

Скумбрія забезпечує до 5130 міліграмів DHA і EPA Омега-3 на порцію в 100 грамів. Це робить скумбрію одним із найбагатших природних джерел цих незамінних жирних кислот.

Скумбрія не тільки є джерелом поживних речовин, а й більш економічно вигідним і екологічно безпечним варіантом, ніж деякі інші види риб.

4. Оселедець

100 грам = приблизно 2300 мг DHA і EPA Омега-3 приблизно.

Оселедець сповнений поживних речовин, включно з високим рівнем жирних кислот Омега-3, зокрема EPA і DHA. Оселедець також є джерелом антиоксидантів, таких як вітамін E, що підтримує імунну функцію і допомагає захищати клітини від окисного пошкодження. Крім того, оселедець є джерелом вітаміну D і селену.

5. Конопляне насіння

3 столові ложки = приблизно 2000 мг ALA omega-3

На відміну від лосося, який здебільшого містить DHA і EPA, конопляне насіння забезпечує баланс жирних кислот Омега-3 і Омега-6 у співвідношенні, яке вважається ідеальним для здоров'я людини.

Крім вмісту омега, воно містить білок, необхідні вітаміни і мінерали, такі як магній, цинк і залізо, що робить його універсальним, багатим на поживні речовини доповненням до дієти.

Скільки Омега-3 слід вживати?

Рекомендована добова доза жирних кислот Омега-3 варіюється залежно від типу і джерела. За даними Національного інституту охорони здоров'я, дорослим слід прагнути до щоденного споживання приблизно 1,1 грама для жінок і 1,6 грама для чоловіків альфа-ліноленової кислоти.

Що стосується DHA і EPA, органи охорони здоров'я США не дають жодних рекомендацій. Для людей з наявною ішемічною хворобою серця Американська кардіологічна асоціація рекомендує приблизно 1 грам EPA і DHA на день, бажано з жирної риби. Дані, опубліковані в журналі Американської кардіологічної асоціації, показують, що споживання 3 грамів EPA і DHA на день може допомогти підтримувати здоровий артеріальний тиск. Інші дані, опубліковані в новому випуску того ж журналу, засвідчили, що споживання понад 2 грамів DHA і EPA на день може знизити рівень тригліцеридів і не-ЛПВЩ-холестерину, але не ЛПНЩ-холестерину.

Дивіться відео про прості продукти, в яких міститься Омега-3.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

здоров'я ягоди лосось волоські горіхи омега-3 скумбрія
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Кремль розгортає масштабну війну": ЦПД розкрив небезпечні сценарії

"Кремль розгортає масштабну війну": ЦПД розкрив небезпечні сценарії

11:27Світ
У Трампа видалили всі проукраїнські згадки в заяві G7 - NYT

У Трампа видалили всі проукраїнські згадки в заяві G7 - NYT

11:23Світ
Буде потужний вітер і 18-градусний мороз: Україну атакує холоднеча

Буде потужний вітер і 18-градусний мороз: Україну атакує холоднеча

11:14Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Вмовляння не спрацюють": чеченський син Крістіни Орбакайте відкинув її

"Вмовляння не спрацюють": чеченський син Крістіни Орбакайте відкинув її

Скільки води використовує пральна машина: цифра здивує багатьох

Скільки води використовує пральна машина: цифра здивує багатьох

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибуток

Гороскоп Таро на березень 2025: Терезам - розставання, Скорпіонам - допомога, Стрільцям - прибуток

Даніель Салем розкрив правду про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Даніель Салем розкрив правду про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Різке потепління накриє Україну: синоптикиня назвала дату

Різке потепління накриє Україну: синоптикиня назвала дату

Останні новини

11:27

"Кремль розгортає масштабну війну": ЦПД розкрив небезпечні сценарії

11:23

У Трампа видалили всі проукраїнські згадки в заяві G7 - NYT

11:14

Буде потужний вітер і 18-градусний мороз: Україну атакує холоднеча

10:43

Китайський гороскоп на завтра 22 лютого: Тиграм - загроза, Коням - гнів

10:23

Замість дорогого лосося: 5 доступних продуктів із високим вмістом Омега-3

Індексація пенсій, дешевші ліки та ануляція медичних декларацій: що змінюється для українців з 1 березняІндексація пенсій, дешевші ліки та ануляція медичних декларацій: що змінюється для українців з 1 березня
10:22

"Немає апетиту": у США висловилися про продовження військової допомоги Україні

09:45

РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого: у ГУР зробили заяву

09:33

"Боюся викашляти внутрішні органи": Наталя Могилевська тяжко захворіла

09:33

Трамп розсердився на Зеленського: Вашингтон і Київ готують нову угоду - Axios

Реклама
09:30

Макрон заявив про небезпеку капітуляції України: "Не можна допустити припинення вогню"

09:28

Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

09:01

Які каші можна їсти щодня: експерти назвали 7 найкорисніших круп

08:36

Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні – депутат ЄП

08:10

Тотальний шторм: що придумала РФ до 24 лютогоПогляд

08:07

У ФБР - новий глава: чим "прославився" Кеш Пател і що говорив про Україну

06:59

ЗСУ просунулися під Покровськом: в ISW розкрили ситуацію на фронті

06:10

Що привело Трампа до стану нестримуваного словесного проносу?Погляд

05:30

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

05:05

Що таке "циганський піт": лише одиниці правильно пояснять фразуВідео

04:30

Переговори з Росією: Загородній назвав головні козирі УкраїниВідео

Реклама
03:37

Знають одиниці: названо 4 перевірені ознаки того, що кіт любить свого господаря

03:30

Ігнорувати не можна: водіям розповіли про важливі червоні знаки на панелі авто

02:30

"Країни Зеленського вже не було б": віце-президент США видав цинічну заявуВідео

01:56

Чому спідометр "бреше" про швидкість автомобіля: фахівці розкрили секрет

01:30

Перший янгол Victoria's Secret із вітиліго виходить заміж - подробиці

00:32

Як змусити Росію прагнути миру: Зеленський назвав ключову умову

20 лютого, четвер
23:46

"Ми готуємося": в ОВА заявили, що ворог планує наступ у Запорізькій області

23:45

Куди звертатися, якщо батареї не гріють – швидке вирішення проблеми

23:23

Ніколь Кідман стала жертвою зловмисників - що сталося із зіркою

22:56

З'явилася оновлена версія угоди про корисні копалини: що про це відомо

22:42

Над ЗСУ нависла загроза: ворог вдається до небезпечної тактики на Курщині

22:21

"Імпічмент Трампу": американці масово виходять на мітингиВідео

22:00

Тиск США та переговори з Келлогом: головні новини України (дайджест)

21:54

"Швидка, втрата свідомості, лікарня": Цибульська розповіла про страшну ДТП

21:53

Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

21:23

Україна та Європа не переможуть Путіна без США - віцепрезидент США

21:11

"Рішення немає": в Раді заявили про зупинку продажу Україні зброї із США

20:59

Сороконіжка в будинку – небезпека чи користь?

20:44

Як допомогти Україні та зміцнити безпеку Європи: в Польщі озвучили план

20:31

Один із них абсолютно поганий: названо два сценарії розвитку війни в УкраїніВідео

Реклама
20:22

Чи можна їсти з ножа: священник розставив всі крапки над "і"Відео

20:21

На низькому старті: Анна Кошмал показала підготовку до народження малюка

20:07

40 днів: популярна українська модель-мовчуха повідомила про трагедію в родиніВідео

19:46

Скільки Україна протримається без допомоги США: ЗМІ опублікували тривожний прогноз

19:40

Переговори Зеленського і Келлога: Україна готова до сильної угодиВідео

19:32

Майже 20-градусний мороз атакує Україну: коли в регіони прийде потепління

19:16

Де число 68 на картинці: загадка на 7 секунд для найсміливіших розумників

19:11

Третя дружина Остапчука озвучила діагноз новонародженого сина

19:10

Чого хоче Трамп від УкраїниПогляд

19:08

Прикмети та поради фен-шуй: чому не можна спати головою до вікна

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти