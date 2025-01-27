Дієтологи назвали продукти, які допоможуть людині заспокоїтися

Ви дізнаєтеся:
- Які продукти допоможуть заспокоїтися
- Заспокійливі продукти та напої
Деякі продукти можуть заспокоїти людину нітрохи не гірше за ромашковий чай. Для цього потрібно знати, яка саме їжа заспокоює. Про це пише realsimple.
Автор YouTube-каналу "Здоров'я і Довголіття" також назвав продукти, після яких нервова система як нова.
"Те, що ви їсте, може посилити відчуття спокою, збільшуючи вироблення гормонів гарного самопочуття, таких як серотонін, сприяючи кращому сну і зменшуючи відчуття тривоги", - сказала дієтологиня Лорен Твігге.
Які продукти допоможуть заспокоїтися
Антиоксиданти.
"Дослідження показують, що антиоксиданти можуть посилювати почуття позитиву, захищати від втрати пам'яті та навіть покращувати концентрацію", - сказала Твігге.
Продукти з високим вмістом антиоксидантів включають бобові, ягоди, яблука та асортимент горіхів.
Магній.
"Магній може сприяти кращому сну і розслабленню", - зазначила фахівець.
Продукти, багаті на магній, також можуть покращувати настрій, регулювати рівень цукру в крові та навіть здоров'я кісток. Серед таких продуктів насіння гарбуза, шпинат і авокадо.
Вітамін D.
"Вітамін D не тільки зменшує відчуття стресу, а й відіграє ключову роль у виробленні гормону мелатоніну, що сприяє сну", - зазначила Твігге.
Продукти, багаті на вітамін D, включають жирну рибу, яєчні жовтки, гриби та сир.
Триптофан.
"Триптофан - це незамінна амінокислота, яка міститься в таких продуктах, як молоко, м'ясо та деякі рослинні продукти, яка допомагає організму виробляти більше серотоніну і викликати почуття спокою", - розповіла Твігге.
Оскільки триптофан пов'язаний з поліпшенням сну, продукти з високим вмістом цієї амінокислоти можуть допомогти розслабитися.
Макроси.
"Збалансоване співвідношення вуглеводів, білків і жирів дає змогу продуктам чинити більш збалансований вплив на рівень цукру в крові, що може допомогти підтримувати як настрій, так і загальний рівень енергії", - пояснила Твігге.
Заспокійливі продукти та напої
Мигдаль
"Мигдаль багатий на магній, який допомагає регулювати нервову функцію і зменшувати наслідки стресу", - сказала дієтологиня Мішель Рутенштейн.
Нут
Це ще один розслаблювальний варіант їжі. "Нут багатий на вітамін B6, який допомагає підтримувати вироблення серотоніну, нейромедіатора "гарного самопочуття", що допомагає знизити тривожність", - зазначила Рутенштейн.
Чорниця
Ця ягода хороша для розслаблення і зміцнення імунної системи.
"Чорниця багата на антиоксиданти, особливо на антоціани, які допомагають знизити окислювальний стрес - фактор, що може сприяти тривожності, а також підтримують здоров'я мозку і сприяють ясності розуму", - пояснює Рутенштейн.
Волоські горіхи
"Горіхи - неймовірно багата поживними речовинами їжа, що містить захисні речовини для мозку і сполуки, такі як антиоксиданти, ненасичені жири, вітаміни і мінерали", - сказала Твігге.
Молоко
"Люди мали рацію, коли почали випивати теплу склянку молока перед сном. У молоці міститься безліч поживних речовин, що сприяють розслабленню, включно з кальцієм, вітаміном D, магнієм і гідратаційними електролітами, а також вісім грамів високоякісного білка на порцію", - зазначила Твігге.
Дивіться відео про продукти, після яких нервова система буде як нова.
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