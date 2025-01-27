Дієтологи назвали продукти, які допоможуть людині заспокоїтися

Дослідження показують, що антиоксиданти можуть посилювати почуття позитиву, захищати від втрати пам'яті та навіть покращувати концентрацію.

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Продукти, якими можна заспокоїти нерви / колаж: Главред, фото: 1zoom.ru, pixabay

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Які продукти допоможуть заспокоїтися

Заспокійливі продукти та напої

Деякі продукти можуть заспокоїти людину нітрохи не гірше за ромашковий чай. Для цього потрібно знати, яка саме їжа заспокоює. Про це пише realsimple.

Автор YouTube-каналу "Здоров'я і Довголіття" також назвав продукти, після яких нервова система як нова.

"Те, що ви їсте, може посилити відчуття спокою, збільшуючи вироблення гормонів гарного самопочуття, таких як серотонін, сприяючи кращому сну і зменшуючи відчуття тривоги", - сказала дієтологиня Лорен Твігге.

Які продукти допоможуть заспокоїтися

Антиоксиданти.

"Дослідження показують, що антиоксиданти можуть посилювати почуття позитиву, захищати від втрати пам'яті та навіть покращувати концентрацію", - сказала Твігге.

Продукти з високим вмістом антиоксидантів включають бобові, ягоди, яблука та асортимент горіхів.

Магній.

"Магній може сприяти кращому сну і розслабленню", - зазначила фахівець.

Продукти, багаті на магній, також можуть покращувати настрій, регулювати рівень цукру в крові та навіть здоров'я кісток. Серед таких продуктів насіння гарбуза, шпинат і авокадо.

Вітамін D.

"Вітамін D не тільки зменшує відчуття стресу, а й відіграє ключову роль у виробленні гормону мелатоніну, що сприяє сну", - зазначила Твігге.

Продукти, багаті на вітамін D, включають жирну рибу, яєчні жовтки, гриби та сир.

Триптофан.

"Триптофан - це незамінна амінокислота, яка міститься в таких продуктах, як молоко, м'ясо та деякі рослинні продукти, яка допомагає організму виробляти більше серотоніну і викликати почуття спокою", - розповіла Твігге.

Оскільки триптофан пов'язаний з поліпшенням сну, продукти з високим вмістом цієї амінокислоти можуть допомогти розслабитися.

Макроси.

"Збалансоване співвідношення вуглеводів, білків і жирів дає змогу продуктам чинити більш збалансований вплив на рівень цукру в крові, що може допомогти підтримувати як настрій, так і загальний рівень енергії", - пояснила Твігге.

Заспокійливі продукти та напої

Мигдаль

"Мигдаль багатий на магній, який допомагає регулювати нервову функцію і зменшувати наслідки стресу", - сказала дієтологиня Мішель Рутенштейн.

Нут

Це ще один розслаблювальний варіант їжі. "Нут багатий на вітамін B6, який допомагає підтримувати вироблення серотоніну, нейромедіатора "гарного самопочуття", що допомагає знизити тривожність", - зазначила Рутенштейн.

Чорниця

Ця ягода хороша для розслаблення і зміцнення імунної системи.

"Чорниця багата на антиоксиданти, особливо на антоціани, які допомагають знизити окислювальний стрес - фактор, що може сприяти тривожності, а також підтримують здоров'я мозку і сприяють ясності розуму", - пояснює Рутенштейн.

Волоські горіхи

"Горіхи - неймовірно багата поживними речовинами їжа, що містить захисні речовини для мозку і сполуки, такі як антиоксиданти, ненасичені жири, вітаміни і мінерали", - сказала Твігге.

Молоко

"Люди мали рацію, коли почали випивати теплу склянку молока перед сном. У молоці міститься безліч поживних речовин, що сприяють розслабленню, включно з кальцієм, вітаміном D, магнієм і гідратаційними електролітами, а також вісім грамів високоякісного білка на порцію", - зазначила Твігге.

Дивіться відео про продукти, після яких нервова система буде як нова.

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