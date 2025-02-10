Чим корисні кеш'ю: як часто горіхи треба їсти

Кеш'ю - прекрасний варіант додати більше рослинної їжі до свого раціону.

https://glavred.net/life/chem-polezny-keshyu-kak-chasto-orehi-nado-est-10638464.html Посилання скопійоване

Чим корисні кеш'ю / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу Знахарка

Коротко:

Кеш'ю корисні для серця

Кеш'ю допоможуть схуднути

Кеш'ю допомагають при діабеті

Кеш'ю підтримують здоров'я кісток

Кеш'ю захищають від запалення

Горіхи кеш'ю не настільки популярні, як деякі інші, проте вони заслуговують на те, щоб ви не оминули їх своєю увагою. Кеш'ю - це і корисно, і смачно водночас. Вони є універсальним доповненням до різних страв - від салатів до десертів, а ще це чудовий варіант додати більше рослинної їжі до свого раціону, пише Eating Well.

Авторка Youtube-каналу "Знахарка" також розповіла про користь кеш'ю.

1. Кеш'ю корисні для серця

Кеш'ю позитивно впливає на здоров'я і насамперед - на роботу серця. Адже ці горіхи є чудовим джерелом корисних для серця моно- та поліненасичених жирів, каже зареєстрована дієтологиня Гілліан Баркюмб.

Ці здорові жири можуть поліпшити рівень холестерину, якщо їх вживати замість продуктів, багатих на насичені жири, таких як яловичина або масло. Наприклад, дослідження показало, що коли люди з діабетом другого типу споживали 10% щоденних калорій з горіхів кеш'ю, рівень холестерину покращився порівняно з людьми, які не їли кеш'ю.

2. Кеш'ю допоможуть схуднути

Також ці горіхи можуть допомогти схуднути при тому, що вони досить калорійні. Дослідження показало, що калорії з кеш'ю організм засвоює не всі, тому що їхня клітковина затримує частину жиру і виводить його. Хоча унція сухого смаженого кеш'ю містить 163 калорії, ми засвоюємо тільки приблизно 84% з них.

Крім того, поєднання білка і корисних для серця жирів у кеш'ю уповільнює травлення, що може довше залишати вас ситими. А ще в цих горіхах низький вміст цукру, що робить їх кращими за інші закуски, як-от чіпси чи цукерки, каже дієтологиня.

3. Кеш'ю допомагають у разі діабету

Багато досліджень підтверджують переваги кеш'ю для профілактики та лікування діабету. По-перше, у цьому продукті мало вуглеводів - лише 9 грамів на унцію кеш'ю. Вони також багаті іншими поживними речовинами, що впливають на рівень цукру в крові, такими як білок, клітковина, здорові жири й антиоксиданти.

4. Кеш'ю підтримують здоров'я кісток

Міцність кісток залежить не тільки від наявності кальцію. Такі поживні речовини, як вітамін K, магній і фосфор, також потрібні скелету. А в кеш'ю вони якраз усі є.

5. Кеш'ю захищають від запалення

Кеш'ю містять антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням і захищають від окисного стресу, що може призвести до хронічних хвороб - таких як хвороби серця і рак. Кешью також містить цинк - мінерал-антиоксидант, який підтримує вашу імунну систему сильною і здоровою.

Дивіться відео блогера про користь кеш'ю:

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред