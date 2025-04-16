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"Підземелля для тортур": чоловік виявив моторошну знахідку під своїм будинком

Віталій Кірсанов
16 квітня 2025, 12:33
92
Чоловік каже, що в тунелях сиро, повно цвілі і вони кишать тарганами.
Чоловік виявив моторошну знахідку під своїм будинком
Чоловік виявив моторошну знахідку під своїм будинком / колаж: Главред, фото: reddit.com/r/creepy

Коротко:

  • Чоловік відчув шок, виявивши під своїм будинком секретну мережу тунелів
  • Вражені його відкриттям користувачі соцмереж накинулися на його пост

У Великій Британії чоловік поділився в соціальних мережах шокуючим відкриттям, яке він зробив під своїм будинком. Одні підписники вважають його знахідку "крутою", інші - радять йому бути обережним. Про це пише Daily Express із посиланням на пост у Reddit.

Чоловік відчув шок, виявивши під своїм будинком секретну мережу тунелів, але в Мережі йому дали одне й те саме попередження після його відкриття.

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Він пройшовся тунелями, щоб дослідити їх докладніше.

"Я знайшов мережу тунелів і кімнат під своїм будинком. Там багато заплямованих ковдр, можливо, з кров'ю. Тунелі просто тягнуться, там п'ять кімнат. У деяких кімнатах є електрика, в інших - тече вода", - написав він у Reddit.

Він каже, що в тунелях сиро, повно цвілі і вони кишать тарганами.

"Я знімав там діджейський сет протягом години, і мені здається, що мої легені вже ніколи не будуть такими, як раніше", - додав він.

Вражені його відкриттям користувачі соціальних мереж накинулися на його пост, щоб поділитися своїми думками про це місце.

Один користувач написав: "Чудово. Схоже, ви знайшли стару вугільну кімнату... Є освітлення, стеля укріплена. Я також можу сказати, що у вашому будинку раніше було водяне опалення, але відтоді воно було перетворене на інший вид тепла... На фотографії видно ізоляційну обмотку на трубі, яка не виглядає як скловолокно...".

"Круто, не зв'язуйтеся з артефактами або проклятими предметами, якщо знаходите їх", - додав інший користувач.

"Вітаю. Тепер у тебе є своє власне підземелля для тортур", - пожартувала ще одна людина.

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Що таке reddit?

Reddit - сайт, що поєднує риси соціальної мережі та форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в інтернеті та обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за вподобані повідомлення - найпопулярніші з них опиняються на головній сторінці сайту, пише Вікіпедія.

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