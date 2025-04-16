"Підземелля для тортур": чоловік виявив моторошну знахідку під своїм будинком

Коротко:
- Чоловік відчув шок, виявивши під своїм будинком секретну мережу тунелів
- Вражені його відкриттям користувачі соцмереж накинулися на його пост
У Великій Британії чоловік поділився в соціальних мережах шокуючим відкриттям, яке він зробив під своїм будинком. Одні підписники вважають його знахідку "крутою", інші - радять йому бути обережним. Про це пише Daily Express із посиланням на пост у Reddit.
Чоловік відчув шок, виявивши під своїм будинком секретну мережу тунелів, але в Мережі йому дали одне й те саме попередження після його відкриття.
Він пройшовся тунелями, щоб дослідити їх докладніше.
"Я знайшов мережу тунелів і кімнат під своїм будинком. Там багато заплямованих ковдр, можливо, з кров'ю. Тунелі просто тягнуться, там п'ять кімнат. У деяких кімнатах є електрика, в інших - тече вода", - написав він у Reddit.
Він каже, що в тунелях сиро, повно цвілі і вони кишать тарганами.
"Я знімав там діджейський сет протягом години, і мені здається, що мої легені вже ніколи не будуть такими, як раніше", - додав він.
Вражені його відкриттям користувачі соціальних мереж накинулися на його пост, щоб поділитися своїми думками про це місце.
Один користувач написав: "Чудово. Схоже, ви знайшли стару вугільну кімнату... Є освітлення, стеля укріплена. Я також можу сказати, що у вашому будинку раніше було водяне опалення, але відтоді воно було перетворене на інший вид тепла... На фотографії видно ізоляційну обмотку на трубі, яка не виглядає як скловолокно...".
"Круто, не зв'язуйтеся з артефактами або проклятими предметами, якщо знаходите їх", - додав інший користувач.
"Вітаю. Тепер у тебе є своє власне підземелля для тортур", - пожартувала ще одна людина.
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