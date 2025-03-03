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Чому не можна зберігати олію в кухонній шафі - відповідь здивує

Віталій Кірсанов
3 березня 2025, 14:15
86
Багато хто з нас звик зберігати рослинну олію на столі поруч із плитою, але так категорично робити не можна.
соняшникова олія
Де вдома зберігати соняшникову олію? / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу Pro Produkt

Ви дізнаєтеся:

  • Як зберігати соняшникову олію
  • Чому не можна зберігати соняшникову олію в кухонній шафі
  • Як продовжити термін придатності олії

Мало хто знає, але під впливом кисню, світла і підвищеної температури рослинні олії можуть втрачати свої корисні якості і псуватися. Ба більше, внаслідок окислення олія може набути згірклого смаку. Главред вирішив розібратися, в якому місці найкраще зберігати соняшникову олію.

Автор Youtube-каналу Pro Produkt також розповів, де і як зберігати соняшникову олію.

Як зберігати соняшникову олію

Багато хто з нас звик зберігати рослинну олію на столі поруч із плитою, але так категорично робити не можна. Світло, яке потрапляє на пляшку, перетворює вміст на окис, який у разі потрапляння всередину може спричинити в людини різноманітні хвороби та навіть пухлини. Отже, зберігати соняшникову олію потрібно тільки в місці, куди не потрапляють ультрафіолетові промені.

Фахівці рекомендують ставити пляшки з олією в темне прохолодне місце, подалі від вогню. Це може бути комора. Нерафіновану олію також можна зберігати в холодильнику в нижньому відсіку дверей. Оптимальний температурний режим - від +5 до +20 градусів.

Що стосується тари, то найкраще для зберігання підходить заводська пляшка або скло. Магазинну нерафіновану олію або домашній продукт бажано відразу перелити в пляшку з темного скла.

Продукт першого віджиму має темний колір і характерний запах. Термін його придатності досить короткий - 4 місяці. Після відкриття пляшки її вміст бажано використовувати протягом 2-3 тижнів. Якщо застосовувався метод гарячого пресування, життя продукту подовжується до 10 місяців.

Рафінована рослинна олія частіше трапляється на кухні й у невідкупореному вигляді може зберігатися від 10 місяців до року.

Чому не можна зберігати соняшникову олію в кухонній шафі

Експерти з безпеки харчування рекомендують уважніше читати етикетку, яка наклеєна на пляшці з олією. Адже там міститься цінна інформація про зберігання продукту. Зокрема, виробники не радять тримати відкриту пляшку з олією в теплому місці, навіть за кімнатної температури. Краще тримати продукт у прохолодному темному місці, це подовжить термін його придатності.

Однак не забороняється тримати соняшникову олію в кухонних шафах, головне, не ставити її поруч з опалювальними приладами та конфорками. Крім того, не можна зберігати пляшку з рослинною олією на полиці, куди потрапляють прямі сонячні промені. Продукт може зіпсуватися і стати гірким, а тому непридатним до вживання.

Найкраще місце для зберігання соняшникової олії - це холодильник. Пляшку з продуктом можна поставити на верхню полицю або в дверцята холодильника.

Як продовжити термін придатності соняшникової олії

Якщо ви не використовували відкриту пляшку протягом місяця, для продовження придатності продукту можна скористатися народним методом. У літрову пляшку з олією закиньте кілька сухих чистих плодів квасолі або одну чайну ложку солі.

Яку олію не можна вживати

Прогірклий смак соняшникової олії сигналізує про те, що такий продукт вживати не можна.

Категорично не рекомендується використовувати олію повторно. Якщо після приготування страви на сковорідці залишилася "хороша" олія - смажити на ній шкідливо. Такий спосіб економії може сильно нашкодити здоров'ю.

Дивіться відео про те, де і як зберігати соняшникову олію:

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Що таке олія?

Олі́я — речовина рослинного походження, яка зазвичай є рідиною за температури навколишнього середовища та не змішується з водою, але може змішуватися з іншими оліями й органічними розчинниками; жирна на дотик.

Це загальне визначення охоплює також леткі ефірні олії та терпентинову олію (сирець скипидару). У вужчому значенні під олією розуміють лише олії та жири (зокрема, тверді — наприклад, пальмова олія), на відміну від тваринних жирових продуктів (які оліями називати не прийнято; зокрема, не слід плутати олію з маслом — продуктом переробки вершків чи сметани).

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