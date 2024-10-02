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Від одягу до солі та віника: які речі в жодному випадку не можна давати в борг

Даяна Швець
2 жовтня 2024, 15:54
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Особисті речі, такі як одяг, взуття, прикраси або гребінці, зберігають частину енергії власника.
одежда, долг
Речі, що не можна давати в борг / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

За народними віруваннями, деякі речі в борг давати абсолютно не варто, якщо не хочете накликати на себе біду. Будь-які особисті предмети людини вважаються носіями енергетики, пояснюють експерти Liza.

Коли ці речі передаються іншим людям, разом із ними може передаватися й частина долі або емоцій власника. Це може негативно вплинути на того, хто бере річ, або ж на самого власника, особливо якщо у нового користувача важка енергетика або невдачі в житті.

Окрім енергетичних аспектів, деякі прикмети попереджають про можливі матеріальні чи навіть духовні втрати: можна перейняти на себе чужі труднощі або нещасливу долю.

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Сіль

Наші предки наділяли сіль магічними здібностями, тому просто так віддавати ї не можна. Вважається, що таким чином можна втратити удачу, здоров’я та коханих людей.

Однак часто таке буває, що хтось з сусідів попросить солі. В такому разі краще подарувати її назовсім, а не просити повернути назад. Або ж, щоб на солі не можна було зачаклувати чи проклясти, попросіть за неї хоча б пару копійок. Так на енергетичному рівні ви продаєте сіль, а не віддаєте задарма.

Цукор

З цукром історія схожа - його ні брати, ні віддавати не варто. Існує версія, що, якщо позичити комусь цукор, можна втратити сімейне благополуччя, взаєморозуміння між рідними та з коханим.

Посуд, кухонне приладдя

Якщо людина усіма способами заволодіти на короткий час твоїм кухонним приладдям, можливо, підґрунтя у цього прохання не дуже добре і хтось хтось захоче вас приворожити. Однак, якщо ви користуєтеся з кимось одним посудом, наприклад, в гуртожитку, то це правило не працює.

Ножі та будь-які гострі предмети

Згідно з народними віруваннями, навіть на той же штопор можна накласти дійсно серйозне прокляття. Якщо людина зичить вам явно не добра, то ніж чи будь-який інший гострий предмет може стати причиною страшних хвороб, негараздів та біди вдома.

Одяг, взуття

З одягом пов'язано багато прикмет, які також стосуються ситуацій, коли потрібно його комусь позичити.

Це абсолютно індивідуальна річ, яка зберігає вашу енергетику. Тому не варто позичати іншим ні одяг, ні взуття. Якщо ж все-таки виникла необхідність, краще символічно "продати" свою річ, взявши за неї хоча б кілька копійок.

Особливо небажано давати у користування або носити чуже взуття. Причина не лише в тому, що можна підхопити грибок чи іншу заразу, але й також в тому, що кожна річ несе чужу енергетику. В англійській мові існує вираз "be in his shoes", що означає "бути на місці іншої людини". Позичаючи взуття, ми ніби ділимо чужу долю, яка може бути нещасливою. Тому краще уникати таких ситуацій.

Чим пахне одяг з секонд-хенду?

Неприємний запах одягу із секонд-хенду виникає через санітарну обробку спеціальними хімічними речовинами. Зазвичай це формальдегід та бромистий метил — сильні токсини, які використовують для знищення комах, пилових кліщів, грибків та бактерій, що можуть бути на одязі.

Хоча ці речовини ефективно усувають потенційні шкідливі організми, вони можуть залишати сильний запах. Однак, фахівці стверджують, що хімікати, які застосовувують для обробки одягу в секонд-хендах, безпечні для людей, якщо дотримуються встановлених стандартів та правил обробки.

Прикраси, біжутерія

З коштовностями вже не перестрахуватися ні "даруванням", ні "продаванням", адже камені та метали так просто не проведеш на енергетичному рівні. Золото не таке небезпечне, як срібло, однак і з каменів варто остерігатись місячного каменя, діамантів та гірського кришталю.

Віник

Віник можна або викинути, або замінити на новий. Іншим способом він ніколи не повинен залишати твоє житло. Наші предки вірили, що під віником часто живе домовик, навіщо його турбувати? Ба більше, якщо віддати віника комусь у борг, можна "вимести" з дому увесь добробут.

Інші цікаві новини

До того ж Главред ділився прикметою, чому не можна фотографувати сплячих дітей. Попри необережність багатьох людей, є чимало теорій про те, чому не можна фотографувати людину, коли вона спить.

Також Главред розповідав 11 секретних місць, де можна сховати цінні речі. Якщо тримати цінні речі в сейфі для зберігання не хочеться, можна знайти безліч місць у домі, які будуть не менш безпечними.

Також розповідаємо, які речі не можна купляти в секонд-хенді. Список дуже широкий: від старовинних меблів до лампочок.

До речі, одного разу жінка озолотилася після походу в секонд-хенд. Відкривши коробку, вона спочатку не могла повірити своїм очам.

Новини про прикмети:

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