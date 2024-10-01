У грабіжників немає шансів: 11 секретних місць, де можна сховати цінні речі

Якщо тримати цінні речі в сейфі для зберігання не хочеться, можна знайти безліч місць у домі, які будуть не менш безпечними.

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Топ-найкращих схованок для цінних речей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: artofmanliness

Час від часу кожному з нас необхідно захистити їх від цікавих очей дітей або від потенційної загрози з боку злодіїв. Знайти хорошу схованку для цінних речей, таких як гроші, паспорти, прикраси або інші цінності, може бути не просто. Однак, якщо сейф для зберігання - не варіант, а тримати все в одному місці не хочеться, можна вийти за рамки і знайти безліч місць у домі, які будуть не менш безпечними, зазначають експерти artofmanliness.

Однак найважливіше самому не забути, де заховані цінності, особливо якщо використовуєте кілька схованок. Краще записати це для себе і зберегти запис у надійному місці. Бували випадки, коли через роки знаходили заховані гроші в найнесподіваніших місцях.

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Книга-сейф

Перетворити книгу на схованку досить просто. Виберіть непримітну книгу, зробіть всередині виїмку для цінних речей і поставте її на полицю. Головне, щоб назва книги не викликала інтересу у гостей або дітей. Якщо потрібно більше місця, можна зробити схованку з кількох книжок.

Старий пилосос

Старі побутові прилади часто мають порожні відділення, куди можна заховати цінності. Найкраще підійде старий, несправний пилосос. Витягніть мішок для сміття, покладіть туди речі і закрийте кришку. Злодії навряд чи будуть його чіпати.

Банка від чипсів Pringles

Це відмінний варіант для створення схованки. Виріжте дно банки Pringles, щоб зробити приховане місце для зберігання. Зовні вона виглядатиме, як звичайна банка з чипсами. Але будьте обережні, щоб ніхто випадково не викинув її після того, як з'їсть чипси.

Фальшиве дно в шухляді

Можна створити подвійне дно в шухляді, що дозволить сховати цінності між справжнім і фальшивим дном. Це легко зробити навіть новачку. Однак краще не використовувати цей спосіб у спальнях або кабінетах, бо це одні з перших місць, куди заглядають злодії.

Задня частина шухляди

Якщо фальшиве дно вам не підходить, можна приклеїти конверт із грошима або документами на задню частину шухляди за допомогою скотчу.

Коробки для зберігання

Коробки з непомітними підписами можуть стати хорошими схованками. Наприклад, коробка з написом "Дитячий одяг" навряд чи приверне увагу злодіїв. Це зручний варіант для речей меншої цінності або подарунків.

Старі банки з фарбою

Цінності можна сховати в засохлих банках із фарбою. Покладіть дрібні речі в поліетиленовий пакет і заховайте їх у таку банку — злодії точно не будуть її перевіряти.

Пляшки від ліків

Хоча аптечки злодії перевіряють першими, старі пляшки від ліків можна використовувати як схованки для ключів або дрібних речей. Наприклад, можна заховати ключ у пляшці й закріпити її під каменем у саду.

Підробні труби

Якщо потрібно більше місця для сховку, можна встановити фальшиві труби, які виглядатимуть як частина водопроводу. Всередині таких труб можна зберігати навіть великі речі.

Туалетний рулон

Тримач для туалетного паперу — гарне місце для зберігання дрібних речей, таких як гроші або флешки. Злодії навряд чи будуть перевіряти таке місце.

Морозильна камера

Злодії можуть заглянути в морозильну камеру, але навряд чи будуть перевіряти харчові контейнери. Сховайте ваші цінності на дно контейнера з їжею, щоб вони залишились непомітними.

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