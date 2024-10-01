УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

У грабіжників немає шансів: 11 секретних місць, де можна сховати цінні речі

Даяна Швець
1 жовтня 2024, 10:46оновлено 1 жовтня, 11:42
467
Якщо тримати цінні речі в сейфі для зберігання не хочеться, можна знайти безліч місць у домі, які будуть не менш безпечними.
тайники
Топ-найкращих схованок для цінних речей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: artofmanliness

Час від часу кожному з нас необхідно захистити їх від цікавих очей дітей або від потенційної загрози з боку злодіїв. Знайти хорошу схованку для цінних речей, таких як гроші, паспорти, прикраси або інші цінності, може бути не просто. Однак, якщо сейф для зберігання - не варіант, а тримати все в одному місці не хочеться, можна вийти за рамки і знайти безліч місць у домі, які будуть не менш безпечними, зазначають експерти artofmanliness.

Однак найважливіше самому не забути, де заховані цінності, особливо якщо використовуєте кілька схованок. Краще записати це для себе і зберегти запис у надійному місці. Бували випадки, коли через роки знаходили заховані гроші в найнесподіваніших місцях.

Що таке The Art of Manliness?

The Art of Manliness - це універсальний ресурс практичних порад, які охоплюють усі аспекти життя чоловіка: характер, кар’єру, стосунки, фізичну форму, стиль, навички та багато іншого. За допомогою щотижневих подкастів і статей AoM розглядає теми від філософських і серйозних до практичних і веселих.

відео дня

Книга-сейф

Перетворити книгу на схованку досить просто. Виберіть непримітну книгу, зробіть всередині виїмку для цінних речей і поставте її на полицю. Головне, щоб назва книги не викликала інтересу у гостей або дітей. Якщо потрібно більше місця, можна зробити схованку з кількох книжок.

Старий пилосос

Старі побутові прилади часто мають порожні відділення, куди можна заховати цінності. Найкраще підійде старий, несправний пилосос. Витягніть мішок для сміття, покладіть туди речі і закрийте кришку. Злодії навряд чи будуть його чіпати.

Банка від чипсів Pringles

Це відмінний варіант для створення схованки. Виріжте дно банки Pringles, щоб зробити приховане місце для зберігання. Зовні вона виглядатиме, як звичайна банка з чипсами. Але будьте обережні, щоб ніхто випадково не викинув її після того, як з'їсть чипси.

Фальшиве дно в шухляді

Можна створити подвійне дно в шухляді, що дозволить сховати цінності між справжнім і фальшивим дном. Це легко зробити навіть новачку. Однак краще не використовувати цей спосіб у спальнях або кабінетах, бо це одні з перших місць, куди заглядають злодії.

Задня частина шухляди

Якщо фальшиве дно вам не підходить, можна приклеїти конверт із грошима або документами на задню частину шухляди за допомогою скотчу.

Коробки для зберігання

Коробки з непомітними підписами можуть стати хорошими схованками. Наприклад, коробка з написом "Дитячий одяг" навряд чи приверне увагу злодіїв. Це зручний варіант для речей меншої цінності або подарунків.

Старі банки з фарбою

Цінності можна сховати в засохлих банках із фарбою. Покладіть дрібні речі в поліетиленовий пакет і заховайте їх у таку банку — злодії точно не будуть її перевіряти.

Пляшки від ліків

Хоча аптечки злодії перевіряють першими, старі пляшки від ліків можна використовувати як схованки для ключів або дрібних речей. Наприклад, можна заховати ключ у пляшці й закріпити її під каменем у саду.

Підробні труби

Якщо потрібно більше місця для сховку, можна встановити фальшиві труби, які виглядатимуть як частина водопроводу. Всередині таких труб можна зберігати навіть великі речі.

Туалетний рулон

Тримач для туалетного паперу — гарне місце для зберігання дрібних речей, таких як гроші або флешки. Злодії навряд чи будуть перевіряти таке місце.

Морозильна камера

Злодії можуть заглянути в морозильну камеру, але навряд чи будуть перевіряти харчові контейнери. Сховайте ваші цінності на дно контейнера з їжею, щоб вони залишились непомітними.

Інші цікаві новини про домашній побут:

Главред розповів про список, який варто знати усім батькам - дізнайтеся, які домашні обов'язки дитини у різному віці. Варто дозволяти дитині ще з малечку самостійно приймати нескладні рішення та виконувати просту роботу вдома, щоб дитина виросла відповідальною і здатною приймати рішення.

Окрім цього, у Мережі показали лайфхак, після якого білі рушники стануть знову м’якими та пухнастими. Жінка поділилась, що для цього методу потрібно використати пральну соду, порошок Pink Stuff Oxi Powder або Vanish Oxi Action, пральний порошок і білий оцет.

А от інша жінка показала лайфхак із свічкою, як очистити крани від вапняного нальоту. Боротьба з цими стійкими плямами від води може не завдати особливих труднощів, якщо знати дієві методи чищення ванної кімнати.

Також існує геніальний метод, як відмити скляну плиту: потрібно лише 2 інгредієнти. Мама двох дітей показала, як використовує класичну комбінацію харчової соди та лимонного соку, щоб очистити скляну плиту.

Інші цікаві лайфхаки:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

грабежі грабіжники лайфхак пограбування цікаві новини діти
Реклама

Головне за день

"Занадто обережний": Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів - WP

"Занадто обережний": Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів - WP

12:45 Світ
РФ скинула шість бомб на Запоріжжя: влучила по багатоповерхівці, є жертва та поранені

РФ скинула шість бомб на Запоріжжя: влучила по багатоповерхівці, є жертва та поранені

12:38 Україна
Бої вже у межах міста: голова ОВА розповів про важку ситуацію у Вугледарі

Бої вже у межах міста: голова ОВА розповів про важку ситуацію у Вугледарі

12:37 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Водіям на замітку: що означає круг зі знаком оклику на панелі авто 15082

Водіям на замітку: що означає круг зі знаком оклику на панелі авто

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря 10144

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Треба за 5 секунд викрити зомбі: складна головоломка на уважність 7671

Треба за 5 секунд викрити зомбі: складна головоломка на уважність

Сніг і мінусова погода: Україну атакує сильнепохоодання 6222

Сніг і "мінусова" погода: Україну атакує сильнепохоодання

Останні новини

13:27

Вікна здивують оновленим краєвидом: як почистити москітні сітки від комах

12:53

"Велика помилка Захура": чому Камалія розлучилася з чоловіком після 20 років шлюбу

12:45

"Занадто обережний": Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів - WP

12:38

РФ скинула шість бомб на Запоріжжя: влучила по багатоповерхівці, є жертва та пораненіФотоВідео

12:37

Бої вже у межах міста: голова ОВА розповів про важку ситуацію у Вугледарі

Можливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид ШарпМожливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид Шарп
12:14

РФ вдарила по зупинці в центрі Херсона: 6 людей загинули, ще 6 постраждали

12:01

Якщо опалення ще не увімкнули: 5 способів зігріти домівку без обігрівача

12:00

Рютте вступив на посаду генсека НАТО і зробив гучну заяву щодо України

12:00

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко

Реклама
11:33

На Україну чекають найтемніші часи: у Financial Times озвучили похмурий прогноз

11:29

Китайський гороскоп на завтра 2 жовтня: Кроликам - криза, Мавпам - радісні новини

11:17

На межі блекауту: РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення ЗАЕС

10:49

Вже не Покровськ: РФ кинула цілий армійський корпус на одне українське місто

10:46

У грабіжників немає шансів: 11 секретних місць, де можна сховати цінні речі

10:26

Назвали Стефанією: дружина Нікіти Преснякова показалася з новонародженою дівчинкою

10:25

РФ накрила артвогнем центральний ринок Херсона: багато загиблих і поранених

10:07

Що може зірвати здатність РФ продовжувати війну: "цікаві" висновки ISW

09:45

Кадрові зміни в Міноборони: Умеров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

09:33

РФ атакувала Україну десятками ударних БпЛА: у яких областях гриміли вибухи

09:33

Обнулення незгод чотирьох знаків: чиє життя змінить жовтневе сонячне затемнення

Реклама
09:30

"Секрет ретельно зберігали": Борис Джонсон назвав причину смерті Єлизавети II

09:13

За посилки доведеться платити більше: "Нова пошта" змінила тарифи для українців

09:01

Похолодає на 10 градусів: якою буде погода в Україні в жовтні

08:19

Застрягли у своїй пастці: чи зможуть окупанти просуватись на Курщині - ISW

08:12

Відомий продюсер розповів про участь Klavdia Petrivna і СолоХи в нацвідборі на "Євробачення 2025"

08:10

Що означає перемога ТрампаПогляд

08:00

Велика смута і 10 халіфів на годину: що чекає на Росію після Путіна і хто стане наступникомВідео

07:52

Ізраїль офіційно розпочав наземну операцію на півдні Лівану: що відомо

07:10

Тільки гостроокий геній побачить "дивну квітку": на загадку дається всього 8 секунд

06:50

Києву не потрібен дозвіл на удари по РФ: у Держдепі США уточнили важливу деталь

06:10

Втрати військ Путіна різко зросли: що відбувається на фронтіПогляд

05:40

Гороскоп на жовтень 2024 для Левів: нові люди, важлива зустріч та другий шансВідео

04:45

Що означає "зіркий": мало хто знає справжнє значення словаВідео

04:03

"Розглядають й інші варіанти": чим для Росії закінчиться ядерний удар по Україні

03:30

Більшість не здогадується: коли не варто залишати авто із піднятим "ручником"

02:30

Кремль труїть новою отрутою: хірург назвав, чим Навального могли вбити в колонії

02:00

Віталій Козловський перестав приховувати, з чого почався його роман із дружиною

01:24

Засяють яскравіше зірок: 3 знаки зодіаку, яких у жовтні чекає справжній тіумф

01:23

Україна під атакою "Шахедів": регіонами поширюється повітряна тривога

30 вересня, понеділок
23:33

"Залишилося кілька днів": у ЗСУ прогнозують швидку втрату великого міста

Реклама
23:33

Окупанти отримали нову ціль на Лимано-Куп’янському напрямку - Снєгирьов

22:45

Знову не в ті двері: путініст Філіп Кіркоров налетів на журналіста

22:13

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

22:13

Снаряд "розженуть" на 500 км: навіщо Україні передають потужні бомби JSOW – думка

22:09

Що потрібно додати у шампунь, щоб відростити густе волосся: результат здивує

22:06

"Мажорна якась?": Еліна Світоліна відповіла Сергію Притулі прямо в очі

21:21

Геніально простий спосіб: як позбутися запаху сирості під час сушіння одягу в приміщенніВідео

21:21

Зима мине без відключень: в "Укренерго" здивували несподіваним сценарієм

21:07

Чому листя жовтіє восени: розкриваємо секрети природи

20:59

РФ готує масований ракетний удар: Коваленко розкрив дату, яку чекають окупанти

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти