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Непросте IQ-завдання: знайдіть 3 відмінності в картинках із цуценям за 19 секунд

Віталій Кірсанов
25 лютого 2025, 05:30
71
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

У сьогоднішньому завданні представлені дві схожі картинки цуценяти за кермом фургона. Хоча на перший погляд ці дві картинки здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.

Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 19 секунд?

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головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Хоча деякі відмінності можна легко виявити, на інші може піти багато часу.

Ви знайшли всі відмінності? Якщо - так, то у вас дуже гострий зір.

Тим, хто не зміг знайти відмінності за відведений час, потрібно більше тренуватися. Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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