Знайдіть відмінності в картинках зі скелелазом: лише надрозум побачить їх за 15 сек

Завдання "Знайди відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
Ви можете вирішити ці завдання наодинці або з групою друзів.
Хочете перевірити свою уважність?
Тоді розв'яжіть нове завдання просто зараз!
Перед вами дві фотографії хлопця, який вирушає в похід по горі.
Хоча на перший погляд ці два зображення здаються ідентичними, насправді це не так. Між двома картинками є три відмінності.
Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 15 секунд?
Перевірте свої навички спостереження просто зараз!
Уважно подивіться на дві картинки і спробуйте знайти відмінності між ними.
Ви вже помітили одну або дві відмінності?
Якщо - так, то ви молодець!
Подивіться, чи зможете ви знайти всі відмінності до того, як закінчиться час.
Ви знайшли всі відмінності?
Якщо - так, то ви один із найуважніших читачів!
Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автомобіль, що відрізняється від інших, за 4 сек
- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек
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