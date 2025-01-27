Знайдіть відмінності в картинках зі скелелазом: лише надрозум побачить їх за 15 сек

Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайди відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви можете вирішити ці завдання наодинці або з групою друзів.

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Тоді розв'яжіть нове завдання просто зараз!

Перед вами дві фотографії хлопця, який вирушає в похід по горі.

Хоча на перший погляд ці два зображення здаються ідентичними, насправді це не так. Між двома картинками є три відмінності.

Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 15 секунд?

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Перевірте свої навички спостереження просто зараз!

Уважно подивіться на дві картинки і спробуйте знайти відмінності між ними.

Ви вже помітили одну або дві відмінності?

Якщо - так, то ви молодець!

Подивіться, чи зможете ви знайти всі відмінності до того, як закінчиться час.

Ви знайшли всі відмінності?

Якщо - так, то ви один із найуважніших читачів!

Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

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