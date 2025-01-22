Знайдіть відмінності в картинках із бейсболістом: тільки геній побачить їх за 14 сек

Головоломки чудово підходять для перевірки уважності людини. Сьогодні вам належить знайти тонкі відмінності між двома схожими картинками. Головоломки поліпшать концентрацію уваги і пам'ять, пише Jagranjosh.
Хочете перевірити свою уважність? Знайдіть 3 відмінності між двома картинками з бейсболістом за 14 секунд!
На перший погляд ці два зображення виглядають однаковими, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.
Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 14 секунд?
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Уважно подивіться на ці дві картинки та спробуйте знайти між ними різницю.
Якщо явні відмінності помітити легко, то дрібні - складно.
Покваптеся, час іде. Ви вже помітили одну або дві відмінності? Якщо - так, то ви молодець.
Ви знайшли всі відмінності? Якщо ви це зробили, значить, у вас найкращі здібності до спостереження і пам'ять.
Тим, хто не зміг знайти відмінності за відведений час, потрібно більше тренуватися.
Відмінності між двома картинками показані на малюнку нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
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- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек
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